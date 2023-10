Morte de civil israelense em ataque do Hezbollah aumenta tensão na fronteira entre Israel e Líbano

A tensão aumenta neste domingo (15) na fronteira entre o Líbano e Israel, onde o Hezbollah libanês e o exército de Israel estão posicionados, enquanto cresce o receio de uma escalada regional da guerra entre Israel e o Hamas. O medo de um alargamento do conflito é reforçado por alertas enviados pelo Irã, país apontado como "patrocinador" de grupos extremistas.

O ministro de Relações Estrangeiras do Irã advertiu, em Doha, que "ninguém" poderia "garantir o controle da situação" se Israel lançasse uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza. Hossein Amir-Abdollahian visitou o Catar, onde discutiu "a situação nos territórios palestinos" com o emir, Xeque Tamim bin Hamad Al-Thani, segundo a agência de notícias do Catar, QNA.

A República do Irã apoia financeira e militarmente o Hamas, o movimento islâmico palestino que lançou um ataque sangrento contra Israel, em 7 de outubro, desencadeando uma guerra na Faixa de Gaza. No entanto, Teerã nega as acusações de seu envolvimento no ataque.

Enquanto se prepara para lançar uma ofensiva terrestre em Gaza, Israel teme a abertura de uma segunda frente de batalha na fronteira norte com o Líbano, se o Hezbollah, também apoiado pelo Irã, decidir intervir para defender o seu aliado palestino. "O Irã não pode ficar de braços cruzados" face a esta situação, insistiu Hossein Amir-Abdollahian numa entrevista ao canal al-Jazeera, afirmando que os Estados Unidos também poderiam sem afetados.

Os Estados Unidos temem uma "escalada" do conflito e um possível "envolvimento do Irã", afirmou neste domingo o conselheiro de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, em entrevista à rede americana CBS.

No terreno, os confrontos e as tentativas de infiltração em Israel a partir do Líbano só aumentam.

Neste domingo, um civil israelita foi morto e vários outros ficaram feridos em Shtula, no norte de Israel, num ataque com mísseis reivindicado pelo Hezbollah, um aliado do Hamas.

O exército israelense respondeu visando posições do Hezbollah no sul do Líbano e fechando a área fronteiriça a civis num raio de quatro quilômetros do seu território.

Desde o início da guerra, os confrontos na fronteira deixaram cerca de dez mortos do lado libanês e pelo menos dois do lado israelense. Entre os libaneses, a maioria era combatente, mas civis também foram mortos, incluindo um jornalista da Reuters, na sexta-feira, e um casal na cidade de Chebaa, no sudoeste, no sábado (14).

Apelos internacionais

A possibilidade de uma conflagração regional do conflito fez multiplicar os apelos internacionais para que o Líbano, já atingido por várias guerras com Israel e consumido por uma grande crise social e econômica, fique afastado do conflito.

A França apelou, no sábado, ao Hezbollah e ao seu patrocinador iraniano a "evitar a abertura de uma nova frente na região". Washington também alertou o Hezbollah, há alguns dias, para não tomar uma "má decisão".

Nos primeiros dias do conflito em Israel, a intervenção do Hezbollah permaneceu bastante limitada. Porém, muitos analistas acreditam que a invasão terrestre do norte da Faixa de Gaza por Israel, que parece iminente, poderia ser o gatilho para a intervenção do Hezbollah.

Durante uma manifestação de apoio aos palestinos na sexta-feira em Beirute, o número dois do grupo, Xeque Naïm Qassem, afirmou que o movimento estava pronto para intervir "no momento certo", aos gritos dos seus apoiantes que apelavam para atacar Israel.

"Espero que a guerra chegue ao Líbano", disse à AFP Najwa Ali, um palestino de 57 anos nascido em Beirute. Um de seus filhos, membro do Hezbollah, foi morto na Síria. Muitos libaneses, no entanto, que guardam memórias terríveis da última guerra contra Israel em 2006, temem um novo conflito. À época, a guerra deixou 1.200 mortos do lado libanês, a maioria civis, e 160 do lado israelense, a maioria soldados.

Novo balanço de vítimas

Mais de 1.400 pessoas morreram em Israel no ataque lançado pelo grupo palestino Hamas, em 7 de outubro, no território israelense, conforme novo balanço divulgado neste domingo pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Mais de 1.400 pessoas foram mortas, mais de 120 israelenses foram sequestrados pelos terroristas do Hamas", disse Tal Heinrich, porta-voz de Netanyahu, durante uma entrevista coletiva. O balanço anterior era de mais de 1.300 mortos nesse ataque sem precedentes que desencadeou uma nova guerra entre Israel e o Hamas.

A resposta israelita matou mais de 2,3 mil pessoas até o momento na Faixa de Gaza, incluindo mais de 700 crianças, e mais de 9.042 feridos, segundo as autoridades locais.

(Com informações da RFI e da AFP)