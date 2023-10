Líderes da UE apoiam direito de Israel à legítima defesa

BRUXELAS (Reuters) - Os líderes nacionais da União Europeia apoiam o direito de Israel à legítima defesa, em linha com as leis internacionais e humanitárias, informaram os países em comunicado emitido neste domingo.

“A União Europeia condena nos termos mais duros possíveis o Hamas e seus ataques terroristas brutais e indiscriminados em Israel, e lamenta profundamente a perda de vidas”, afirmou o comunicado do Conselho Europeu, que reúne os líderes do bloco de 27 países.

Embora muitos líderes da UE tenham emitido comunicados sobre os ataques do Hamas desde que eles ocorreram, há pouco mais de uma semana, a mensagem deste domingo foi a primeira do Conselho Europeu como um todo.

“Não há justificativa para o terror. Enfatizamos fortemente o direito de Israel de se defender, em linha com as leis internacionais e humanitárias, após ataques tão violentos e indiscriminados”, acrescentou o comunicado. “Reiteramos a importância de assegurar a proteção de todos os civis em qualquer momento, em linha com o Direito Internacional Humanitário.”

(Reportagem de Andrew Gray)