Itália interrompe treinamento de policiais na Cisjordânia

ROMA, 15 OUT (ANSA) - Um grupo de carabineiros que estava na cidade de Jericó, na Cisjordânia, para treinar a polícia palestina, retornou para a Itália neste domingo (15), por ordem do ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto.

A decisão foi tomada pelo governo italiano depois que a tensão na região aumentou em meio ao conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas, deflagrado no último dia 7 de outubro.

"A situação foi ficando cada vez mais difícil, tanto que foi impossível continuar com as nossas atividades, que estavam reduzidas ao mínimo, com uma pequena presença na zona de Jericó", declarou um dos agentes que desembarcou em Pisa.

"O movimento naquela área tornou-se difícil para todos, até para nós. A situação tornou-se tão instável que a nossa segurança não pôde ser garantida", acrescentou.

Crosetto explicou que "o governo decidiu suspender a missão, mas estamos dispostos a reiniciá-la assim que as condições estejam reunidas".

Os carabineiros, que fazem parte da Missão Italiana de Treinamento na Palestina, participaram da formação de membros das Forças de Segurança Palestinas, do Ministério do Interior da Autoridade Palestina, no centro de treinamento de Jericó.

Entre as tarefas da missão estavam o ensino de técnicas policiais, gestão de ordem pública, técnicas de investigação, proteção do patrimônio cultural e contribuir para a criação de condições para a estabilização dos territórios palestinos.

