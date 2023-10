Impacto orçamentário da guerra com o Hamas deve ser administrável, diz banco central de Israel

Por Steven Scheer e Ari Rabinovitch

JERUSALÉM (Reuters) - A guerra de Israel contra o Hamas em Gaza terá um impacto sobre o orçamento, mas será administrável, uma vez que o país entrou no conflito com uma posição fiscal muito sólida, disse o presidente do Banco de Israel, Amir Yaron, no domingo.

Em um discurso para um painel do G30, Yaron disse que, no momento, é difícil mensurar de forma mais exata como o orçamento pode ser afetado pelo conflito.

"Mas não há dúvida de que essa guerra terá implicações fiscais que dependerão de sua intensidade e duração", disse ele em comentários publicados.

"No entanto, com os ajustes orçamentários apropriados, que acredito serem administráveis, não deve haver grandes mudanças em nossa posição fiscal fundamental."

Ele observou que Israel entrou nessa guerra com uma posição fiscal muito sólida -- uma relação dívida/PIB um pouco abaixo de 60% e um déficit orçamentário de cerca de 1,5% do PIB com projeções semelhantes para 2024.

"A experiência passada demonstrou a resiliência das finanças públicas de Israel em relação aos conflitos militares", disse Yaron, acrescentando que, em conflitos anteriores nos últimos 30 anos, o governo conseguiu absorver o custo do apoio militar e civil adicional dentro de estruturas fiscais responsáveis e "retornando rapidamente a uma relação dívida/PIB em declínio devido à forte recuperação da economia doméstica"

Israel prometeu aniquilar o grupo militante Hamas em retaliação a um ataque de seus combatentes em cidades israelenses há oito dias, no qual seus militantes atiraram em homens, mulheres e crianças e fizeram reféns no pior ataque a civis na história do país.

Yaron disse que haverá um efeito sobre a economia real, mas que a economia de Israel "é forte e estável (e) tem fundamentos econômicos robustos e saudáveis".