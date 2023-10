Cineasta iraniano Dariush Mehrjui e sua esposa são mortos em casa

Um dos mais importantes cineastas iranianos, Dariush Mehrjui, foi morto a facadas na noite de sábado (14) junto com sua esposa, em sua casa, perto de Teerã, anunciou a autoridade judiciária neste domingo.

O cineasta de 83 anos dirigiu "A Vaca", em 1969, um dos primeiros filmes da nova onda do cinema iraniano e que levou o prêmio do júri no Festival de Veneza em 1971.

Mehrjui também foi diretor e produtor por seis décadas, durante as quais enfrentou a censura antes e depois da Revolução Islâmica de 1979. Com sua longa trajetória, contribuiu para o reconhecimento internacional da Sétima Arte de seu país.

Sua mulher, Vahideh Mohammadifar, de 54 anos, era roteirista e cenógrafa.

"Durante a investigação preliminar, descobrimos que Dariush Mehrjui e sua esposa, Vahideh Mohammadifar, foram assassinados com múltiplas facadas no pescoço", anunciou o chefe da Justiça da província de Alborz, perto de Teerã, Hussein Fazeli-Harikandi, citado pela agência de Justiça Mizan Online.

Ele relatou que o cineasta havia enviado uma mensagem à sua filha Mona, por volta das 21h (horário local), para convidá-la para jantar em sua casa em Karaj, cidade a cerca de 40 quilômetros da capital. Quando chegou, uma hora e meia depois, descobriu os corpos de seus pais com ferimentos fatais no pescoço.

A polícia disse que não havia sinais de invasão da casa, embora "tenham sido encontradas pistas que provavelmente estão relacionadas com o assassino".

O ministro da Cultura iraniano, Mohammad-Mehdi Esmaili, declarou ter solicitado "esclarecimentos sobre as circunstâncias deste triste e doloroso incidente".

Em entrevista publicada neste domingo pelo jornal Etemad, a esposa do cineasta dizia ter recebido ameaças e que sua casa havia sido roubada.

"A investigação mostrou que nenhuma queixa foi apresentada pela entrada ilegal na propriedade da família Mehrjoui e pelo roubo de seus bens", acrescentou Fazeli-Harikandi.

- Comédias sociais -

O ministro prestou uma homenagem a "um dos pioneiros do cinema iraniano" e "o criador de obras eternas".

Nascido em 8 de dezembro de 1939, em Teerã, Mehrjui estudou filosofia nos Estados Unidos antes de voltar para o Irã, onde lançou uma revista literária e, em 1966, seu primeiro filme, "Diamond 33", uma paródia dos filmes de James Bond.

Mais tarde, fez filmes com forte dimensão social, como "A Vaca" (1969), "Mr. Naive" (1970), "The Cycle" (1974), "Os inquilinos" (1987) e "Hamoun" (1990).

Entre 1980 e 1985, o cineasta permaneceu na França, onde dirigiu "Voyage au pays de Rimbaud". Retornando ao Irã, triunfou nas bilheterias com "Os Inquilinos".

Em 1990, filmou "Hamoun", uma comédia de humor ácido sobre as 24 horas na vida de um intelectual angustiado por seu divórcio e por suas preocupações intelectuais, em um Irã invadido pelas empresas tecnológicas Sony e Toshiba.

Na década de 1990, Mehrjui também fez retratos de mulheres em Sara" (1993), "Pari" (1995) e "Leila", este último um melodrama sobre uma mulher estéril que incentiva o marido a se casar com uma segunda esposa.

"Fui muito influenciado por Ingmar Bergman e Michelangelo Antonioni", disse ele em uma entrevista à imprensa iraniana.

