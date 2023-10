Bombardeios a Gaza continuam enquanto Israel prepara ofensiva terrestre

Israel prossegue neste domingo (15) os preparativos para uma ofensiva terrestre no norte da Faixa de Gaza, alvo de bombardeios intensos no nono dia da guerra desencadeada pelo ataque inédito lançado em 7 de outubro pelo movimento islâmico Hamas ao Estado hebreu.

Israel avisou aos residentes do norte do território palestiniano - cerca de 1,1 milhão de pessoas, de um total de 2,4 milhões de habitantes de Gaza - para "não atrasarem" a evacuação para o sul, onde continuam a chegar às dezenas de milhares. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, determinado a aniquilar o Hamas, reafirmou sua determinação no sábado às tropas israelenses posicionadas perto da Faixa de Gaza: "vocês estão prontos para o que está por vir? Vai continuar", disse ele.

Mais de 1,3 mil pessoas foram mortas durante o ataque de 7 de outubro por comandos do Hamas, a maioria civis, incluindo crianças, e pelo menos 120 pessoas feitas reféns, segundo autoridades israelenses. Centenas de pessoas continuam desaparecidas e os corpos ainda estão sendo identificados.

A resposta israelita matou mais de 2,3 mil pessoas até o momento na Faixa de Gaza, incluindo mais de 700 crianças, e mais de 9.042 feridos, segundo as autoridades locais.

O exército israelita anunciou na noite de sábado ter encontrado "cadáveres" de reféns raptados pelo Hamas durante incursões no território, sem mais detalhes. O Hamas relatou anteriormente 22 reféns mortos em ataques israelenses.

Israel afirmou ter como alvo a cidade de Gaza, no norte, para destruir o centro de operações do movimento islâmico palestiniano, classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel. Mas a evacuação em massa da população e a perspectiva de uma ofensiva terrestre num território superpovoado, agora colocado sob cerco estrito, geram críticas e preocupação na comunidade internacional.

Ajuda humanitária bloqueada

Na noite de sábado, o presidente americano, Joe Biden, sublinhou a Netanyahu que trabalha com a ONU e os países do Oriente Médio "para garantir que civis inocentes tenham acesso a água, alimentos e cuidados médicos". Ele também garantiu ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, seu "total apoio" nos esforços para fornecer ajuda humanitária aos palestinos, "especialmente em Gaza", onde os residentes estão privados de água, luz e alimentos.

No telefonema com Biden, Abbas clamou pela "abertura de corredores humanitários na Faixa de Gaza", segundo a agência de notícias palestina Wafa.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu acesso humanitário "imediato" ao território, que está sob bloqueio israelita há mais de 15 anos. Durante a noite de sábado para domingo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a evacuação forçada de mais de 2 mil pacientes de hospitais no norte para estabelecimentos lotados no sul poderia ser "o equivalente a uma sentença de morte".

O Egito controla a única abertura em Gaza que não está sob controlo israelita, a passagem de Rafah, atualmente fechada. A ajuda humanitária vinda de vários países se amontoa no Sinai egípcio, na fronteira com Gaza bombardeada e sitiada por Israel, e não chega ao enclave palestino, relataram testemunhas à AFP.

Conversas diplomáticas para evitar escalada regional

Temendo um conflito regional, os Estados Unidos anunciaram no sábado o envio de um segundo porta-aviões ao Mediterrâneo Oriental "para dissuadir ações hostis contra Israel", segundo o secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin.

O líder do Hamas, Ismaïl Haniyeh, por sua vez, acusou Israel no sábado de "crimes de guerra" em Gaza e disse recusar o "deslocamento" dos palestinos. O movimento palestiniano é regularmente acusado por Israel de utilizar civis como escudos humanos.

Israel anunciou a morte de dois líderes militares do Hamas, que comandaram, segundo o exército, o ataque de 7 de outubro. A Arábia Saudita, por sua vez, suspendeu as discussões sobre uma possível normalização das relações com Israel e apelou no sábado a um "cessar-fogo imediato".

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, governante do reino, recebeu na manhã de domingo o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que está em visita à região.

Blinken pediu no sábado à China, parceira do Irã - que apoia o Hamas - para usar a sua influência para acalmar a situação no Médio Oriente. Mas em declarações transmitidas no domingo, o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, considerou que "a ação de Israel foi além do domínio da autodefesa" e que os seus líderes devem parar de "punir coletivamente a população de Gaza".

"As partes não devem tomar qualquer medida que possa levar a uma escalada da situação", sublinhou Wang Yi, solicitando a abertura de "negociações".

Mais cedo no domingo, a emissora estatal chinesa CCTV anunciou que o enviado da China para o Oriente Médio, Zhai Jun, visitaria a região na próxima semana para promover um cessar-fogo e negociações de paz.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o egípcio Abdel Fattah al-Sisi concordaram com a necessidade de autorizar a entrada de ajuda humanitária de emergência em Gaza, segundo um comunicado de imprensa da presidência brasileira.

Jornalistas mortos

Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), 10 jornalistas foram mortos na região durante esta "semana sangrenta" para a profissão, incluindo sete em Gaza. Um cinegrafista da Reuters foi morto e seis outros jornalistas da AFP, Reuters e Al-Jazeera ficaram feridos em atentados a bomba no sul do Líbano na sexta-feira.

O exército israelita deplorou esta morte e prometeu "investigar" o ocorrido, sem reconhecer explicitamente a responsabilidade. O exército libanês acusou o vizinho de ser o responsável pelo tiroteio.

Israel também indicou que atacou a Síria com artilharia na noite de sábado, após alertas aéreos na parte das Colinas de Golã, anexadas por Israel em 1967. Uma ONG anunciou que um "ataque israelense" atingiu o aeroporto de 'Aleppo (norte), deixando cinco feridos.

