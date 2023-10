Blinken e herdeiro saudita concordam sobre prioridade de proteger civis no conflito em Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o herdeiro do trono saudita, Mohamed bin Salman, concordaram, neste domingo (15), sobre a necessidade de proteger os civis no contexto do atual conflito em Gaza.

Blinken, que visita a região após o ataque sem precedentes do Hamas a Israel, conversou por mais de uma hora com o príncipe, disse uma autoridade americana à AFP.

Segundo a mesma fonte, o encontro foi descrito como "muito produtivo" por Blinken, que neste domingo viajou para o Egito.

O secretário de Estado destacou "a importância que os Estados Unidos atribuem ao fim dos ataques terroristas do Hamas, à libertação dos reféns e à prevenção da propagação do conflito", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Ambos afirmaram seu compromisso comum de proteger os civis e promover a estabilidade no Oriente Médio e fora dele", acrescentou.

Já Mohamed bin Salman destacou os esforços diplomáticos feitos por Riade para "acalmar a situação", indicou a agência de notícias saudita SPA.

Ele denunciou, mais uma vez, os ataques contra civis e "interesses vitais que afetam sua vida cotidiana", insistindo na necessidade de "se alcançar uma paz justa e duradoura", completou a agência.

Em setembro, o príncipe saudita informou sobre avanços nas conversas relativas a uma possível normalização com Israel, promovidas pelos Estados Unidos, mas uma fonte próxima ao governo disse no sábado (14) que as negociações foram suspensas.

O reino do Golfo nunca reconheceu Israel, nem aderiu aos Acordos de Abraão de 2020, negociados pelos Estados Unidos, no âmbito do qual seus vizinhos Bahrein e Emirados Árabes Unidos, assim como Marrocos, estabeleceram relações diplomáticas com Israel.

sct/saa/anr/rsc/mb/es/tt

© Agence France-Presse