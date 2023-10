Bagnaia vence na Indonésia e retoma liderança do MotoGP

ROMA, 15 OUT (ANSA) - O italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, recuperou a liderança do mundial de pilotos da MotoGP neste domingo (15), após vencer o GP da Indonésia, em Mandalika.

O piloto da Ducati recuperou o primeiro lugar do espanhol depois que Jorge Martin, que tinha conquistado o topo da classificação com a vitória na corrida sprint no último sábado (14), caiu na volta 13 enquanto liderava a disputa.

Bagnaia cruzou a linha de chegada apenas 0,306 segundos à frente de Maverick Vinales, da Aprilia, o segundo colocado, enquanto Fabio Quartararo, da Yamaha, campeão mundial de 2021, completou o pódio.

Agora, o italiano soma 346 pontos faltando apenas cinco Grandes Prêmios, seguido de Martin (328) e Marco Bezzecchi (283).

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.