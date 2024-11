Do BOL, em São Paulo

O sábado é um dia especial que nos oferece a oportunidade de desacelerar, relaxar e, acima de tudo, valorizar os momentos que temos com as pessoas que amamos. Após uma semana cheia de compromissos e responsabilidades, é no fim de semana que encontramos espaço para cuidar de nós mesmos e expressar carinho aos nossos familiares e amigos.

Com a intenção de ajudar você a compartilhar amor e alegria neste sábado, preparamos uma seleção de 70 frases calorosas que transmitem carinho e afeto. Seja para um parceiro, uma amiga ou um familiar, essas mensagens são perfeitas para finalizar o dia de forma positiva, trazendo um sorriso ao rosto de quem as recebe. Afinal, cada palavra carinhosa pode fazer toda a diferença na vida de alguém, mostrando que estamos presentes e que nos importamos.

Boa tarde, sábado: 70 frases para fechar o dia com carinho