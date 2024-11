Do BOL, em São Paulo

Na era das mensagens motivacionais que inundam as redes sociais, uma nova tendência tem surgido como uma forma divertida de encarar a realidade: as mensagens desmotivacionais. Essas frases, carregadas de humor ácido e ironia, trazem um alívio bem-vindo ao otimismo excessivo, permitindo que as pessoas riam de suas frustrações e reconheçam a complexidade da vida.

Essas mensagens despretensiosas nos lembram que a vida é feita de altos e baixos e que, ao encarar as situações com leveza e humor, podemos encontrar um espaço para a sinceridade. Reunimos uma lista de 70 mensagens desmotivacionais que prometem arrancar risadas e proporcionar uma perspectiva divertida sobre os desafios do dia a dia.

Mensagens desmotivacionais: 70 frases para enviar com um toque de humor