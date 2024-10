Do BOL, em São Paulo

No final de um dia corrido, muitas vezes buscamos palavras que tragam paz, conforto e serenidade antes de nos entregarmos ao descanso. As mensagens de boa noite são um gesto simples, mas cheio de significado, que pode transmitir carinho, gratidão e bons desejos para quem amamos. Seja para amigos, familiares ou parceiros, uma boa noite pode representar um encerramento acolhedor e uma preparação para um novo começo no dia seguinte.

Pensando nisso, reunimos 70 frases especiais de boa noite, perfeitas para compartilhar antes de dormir. Essas mensagens foram cuidadosamente criadas para expressar sentimentos de afeto, calma e esperança, proporcionando momentos de reflexão e relaxamento. Escolha a que mais ressoar com seu coração e espalhe um pouco de ternura ao final do dia.

Mensagens de boa noite: 70 frases para compartilhar no fim do dia