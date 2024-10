Do BOL, em São Paulo

Neste contexto, apresentamos uma seleção de 70 frases que refletem a gratidão a Deus. Essas palavras não apenas celebram as dádivas recebidas, mas também inspiram outros a reconhecerem as pequenas e grandes bênçãos do cotidiano. Seja em momentos de alegria ou em períodos de dificuldades, expressar gratidão é um poderoso ato de fé que pode transformar a maneira como vivemos e percebemos o mundo ao nosso redor.

Palavra de gratidão a Deus: 70 frases para demonstrar fé e apreço