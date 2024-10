Versículo do dia gratidão: 70 frases para encher o coração

Do BOL, em São Paulo

A gratidão é uma das virtudes mais valorizadas na vida espiritual, servindo como um pilar fundamental para o crescimento pessoal e a conexão com o divino. Em meio aos desafios cotidianos e às incertezas que nos cercam, a prática da gratidão nos convida a refletir sobre as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas.

Com a intenção de inspirar momentos de reflexão e louvor, reunimos uma lista de 70 versículos que falam sobre a importância da gratidão e do agradecimento a Deus. Essas passagens sagradas oferecem um consolo inestimável e uma nova perspectiva sobre as situações que vivemos.

Versículo do dia gratidão: 70 passagens para encher o coração de agradecimento