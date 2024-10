Do BOL, em São Paulo

Nada como começar o dia com um sorriso no rosto e uma boa dose de humor. Enviar uma mensagem engraçada pode ser o jeito perfeito de transformar a manhã de alguém, arrancando risadas e trazendo leveza para a rotina. O bom humor tem o poder de descomplicar as dificuldades e encher o dia de boas vibrações, tornando tudo mais leve e divertido.

Seja para um amigo, um colega de trabalho ou alguém especial, uma frase engraçada de bom dia pode mudar completamente o clima. Separamos 70 frases que misturam humor e carinho, perfeitas para animar o dia de quem você gosta, trazendo aquela risada que contagia e ilumina até a mais nublada das manhãs.

Bom dia engraçado: 70 frases para rir e alegrar o dia de alguém