Musetti: Sensação na Libra é que disputa virou Palmeiras x Flamengo

15/10/2025 15h22

15/10/2025 15h26

Há uma percepção na Libra que o debate sobre a divisão das receitas de TV se transformou numa briga Palmeiras x Flamengo, afirma Lucas Mussetti no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo o colunista, a sensação em outros clubes que fazem parte da Libra é que a disputa se cristalizou entre os rivais nacionais, o que é ruim para a liga.

Eu conversei com uma fonte no Santos hoje, e talvez seja um símbolo, um sinal do que pensam também os outros clubes que estão um pouquinho fora, pelo menos dessa briga pública que escalou nos últimos dias. Essa fonte no Santos me falou: 'cara, isso não ajuda em nada'. É natural que o Flamengo e que Palmeiras defendam seus próprios interesses, mas a coisa escalou e essa fonte no Santos me disse que virou Flamengo x Palmeiras. Não era para ser, era Palmeiras com Libra, Flamengo com Libra, mas não, virou um Palmeiras x Flamengo.
Lucas Mussetti

Essa briga só mostra como a união dos clubes dificilmente vai rolar. E essa fonte no Santos diz isso -- virou um Palmeiras x Flamengo, o que é ruim pra todo mundo.
Lucas Mussetti

Em entrevista exclusiva ao colunista Rodrigo Mattos, do UOL, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou sobre a disputa judicial em curso e afirmou que a "Libra é palmeirense".

O que ele traz de novidade é que em todo o processo da Libra ele diz que foi excluído, inclusive de comitês para integração com a Liga Forte União, diz que foi excluído pelo Palmeiras e pelo São Paulo. Ele nomina e diz que sempre quando levava outras discussões que não fossem por dinheiro, ninguém queria falar sobre isso. Coloca que na Libra ele tem o entendimento de que quem manda de fato é a Leila e que para você ter uma boa relação com a Leila você precisa obedecer tudo ou concordar com tudo que ela fala, senão a relação desanda.
Rodrigo Mattos

O comentarista Paulo Vinícius Coelho lamentou que a disputa na Libra tenha descambado para uma rivalidade entre dirigentes.

O que eu lamento profundamente é que isso tenha virado uma briga Bap x Leila ou Flamengo x Palmeiras, em vez de ser uma discussão sobre o futuro do futebol brasileiro. Isso vale para a Leila, isso vale para o Bap, isso vale para o presidente da CBF, isso vale para o vice-presidente da CBF, Flávio Zveiter, que trouxe a ideia da Liga, isso vale para todo mundo. Agora, nós estamos pensando no micro, nós estamos pensando cada um no seu umbigo.
PVC

