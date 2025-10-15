Topo

Esporte

Vini Jr é processado por perturbação do sossego após festa no RJ

Vini Jr é processado por perturbação do trabalho ou do sossego alheios - Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Vini Jr é processado por perturbação do trabalho ou do sossego alheios Imagem: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 12h23

Vinicius Jr está sendo processado por "perturbação do trabalho ou do sossego alheios" após uma festa promovida pelo atacante do Real Madrid e da seleção brasileira na casa de festas Lajedo, em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Uma festa "com som extremamente alto " e com duração de dois dias motivou a ação contra o jogador. O evento ocorreu entre os dias 19, às 18h (de Brasília) e 21 de julho deste ano, às 4h (de Brasília).

Relacionadas

Champions: Vini Jr vai virar coadjuvante no Real? Alicia e Milly opinam

Nem todo mundo é Vini Jr.: Galvan vai do Real Madrid à realidade da Série D

Ousadia ou tendência? Quem joga com 4 atacantes além do Brasil de Ancelotti

Um morador da região denunciou o atacante do Real Madrid e a polícia militar foi acionada. Segundo processo, a PM foi ao local, constatou o abuso no barulho e solicitou que o som fosse desligado ou reduzido, o que ocorreu momentaneamente.

Após a saída da PM, o som foi novamente aumentado, ignorando as reclamações dos vizinhos. De acordo com o processo, "inúmeras reclamações" aconteceram ao longo do evento.

A audiência preliminar sobre o caso está marcada para 6 de novembro, às 13h30 (de Brasília), informou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O processo tramita no 9º Juizado Especial Criminal.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Bap aponta 'tolice' de Leila sobre jogar sem Fla: 'Raso até para criança'

Monfils e Berretini são novas estrelas confirmadas para o Rio Open: 'Queridos dos brasileiros'

Goleiro do Santos vibra com convocação para Copa do Mundo sub-17

Palmeiras freta avião para buscar Flaco López e Aníbal Moreno nos EUA

Vini Jr é processado por perturbação do sossego após festa no RJ

Andrés é denunciado pelo MP por uso de cartão corporativo no Corinthians

Fábio Carille assume o Goiás com meta de resgatar a confiança

Andrés Sanchez e diretor do Corinthians são denunciados pelo MP em caso de cartões corporativos

Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Bahia cedem mais jogadores para Seleção no Mundial sub-17

Quem é Felipe Longo? Substituto de Hugo Souza cresceu no Corinthians e estreia contra o Santos

Técnico do sub-17 do Palmeiras se posiciona após afastamento de delegação; confira