Vini Jr é processado por perturbação do sossego após festa no RJ

Vinicius Jr está sendo processado por "perturbação do trabalho ou do sossego alheios" após uma festa promovida pelo atacante do Real Madrid e da seleção brasileira na casa de festas Lajedo, em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Uma festa "com som extremamente alto " e com duração de dois dias motivou a ação contra o jogador. O evento ocorreu entre os dias 19, às 18h (de Brasília) e 21 de julho deste ano, às 4h (de Brasília).

Um morador da região denunciou o atacante do Real Madrid e a polícia militar foi acionada. Segundo processo, a PM foi ao local, constatou o abuso no barulho e solicitou que o som fosse desligado ou reduzido, o que ocorreu momentaneamente.

Após a saída da PM, o som foi novamente aumentado, ignorando as reclamações dos vizinhos. De acordo com o processo, "inúmeras reclamações" aconteceram ao longo do evento.

A audiência preliminar sobre o caso está marcada para 6 de novembro, às 13h30 (de Brasília), informou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O processo tramita no 9º Juizado Especial Criminal.