Veja quais são os convocados da Seleção que aproveitaram os amistosos de outubro

Chegou ao fim a data FIFA de outubro. A Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul, por 5 a 0, em Seul, e perdeu para o Japão, de virada, por 3 a 2, em Tóquio. Os amistosos na Ásia foram marcados pelos testes promovidos pelo técnico Carlo Ancelotti, sobretudo contra os japoneses, oportunidade perfeita para alguns convocados mostrarem serviço e se fortalecerem na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Por causa de algumas lesões, Ancelotti foi obrigado a convocar alguns nomes alternativos para a data FIFA de outubro. Na lateral direita, Vanderson, do Monaco, deu lugar a Vitinho, e Wesley, da Roma, foi substituído por Paulo Henrique, do Vasco. No gol, John, do Nottingham Forest e ex-Botafogo, preencheu a lacuna deixada por Ederson, do Fenerbahce.

Um deles voltará para seu clube fortalecido na briga por uma vaga entre os convocados para a Copa do Mundo: Paulo Henrique. O lateral do Vasco fez sua estreia como titular da Seleção Brasileira contra o Japão e foi quem abriu o placar nesta terça-feira com um bonito gol de trivela.

Quem também aproveitou muito bem a data FIFA de outubro, embora já seja considerado uma presença certa na Copa do Mundo, foi Bruno Guimarães. O volante se destacou com lindas assistências nos dois amistosos e por ter o controle total das ações no meio-campo, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva.

Estêvão, autor de dois gols contra a Coreia do Sul, caminha a passos largos rumo a sua primeira Copa do Mundo. O atacante de 18 anos vem se transformando em um dos titulares do técnico Carlo Ancelotti graças às boas atuações com a Amarelinha, como se já estivesse acostumado com a grande responsabilidade de representar o Brasil há muitos anos.

Por outro lado, alguns nomes acabaram voltando para seus respectivos clubes um tanto quanto frustrados. É o caso de Fabrício Bruno, que contra o Japão cometeu uma falha grotesca que abriu caminho para a derrota de virada, por 3 a 2, entregando as bolas nos pés de Minamino dentro da própria área brasileira.

Quem também não conseguiu convencer Ancelotti foi Igor Jesus, mas esse por causa da falta de minutos em campo. O atacante do Nottingham Forest entrou somente na reta final da partida contra a Coreia do Sul e nada mostrou nos pouco mais de dez minutos que recebeu da comissão técnica.

Richarlison é outro homem de frente que teve uma passagem apagada nessa data FIFA. O atacante do Tottenham saiu do banco de reservas tanto contra a Coreia do Sul quanto contra o Japão, mas também não foi capaz de fazer a diferença ou sequer gerar um mínimo perigo à meta adversária.