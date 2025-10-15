Topo

Veja os números de Flaco López e Aníbal Moreno em goleada da Argentina

15/10/2025 10h40

Dois jogadores do Palmeiras estiveram em campo na goleada da Argentina sobre Porto Rico, em amistoso internacional disputado nesta terça-feira. Flaco López foi titular e se destacou com assistência e boa participação ofensiva, enquanto Aníbal Moreno, que entrou no intervalo, apresentou  precisão nos passes e segurança na saída de bola.

Flaco López: participação direta no ataque

O atacante Flaco López teve papel ativo no sistema ofensivo argentino, criando espaços e jogadas de perigo. Com boa movimentação, confirmou a fase positiva vivida também no Palmeiras, participando da construção ofensiva e mostrando eficiência no passe curto.

Veja os números:

  • Assistências: 1

  • Finalizações: 3 (2 no gol)

  • Passes certos: 14/16 (88%)

  • Passes decisivos: 2

  • Dribles certos: 1/1

  • Duelos no chão: 3 (2 ganhos)

  • Fonte: SofaScore

Aníbal Moreno: precisão no meio-campo

O volante Aníbal Moreno entrou no segundo tempo e manteve o ritmo da equipe argentina, sendo um dos destaques na organização e circulação da bola.

Confira as estatísticas:

  • Passes certos: 64/66 (97%)

  • Passes no campo adversário: 55/57 (96%)

  • Passes longos: 4/4 (100%)

  • Interceptações: 1

  • Recuperações de bola: 2

  • Duelos no chão: 2 (1 ganho)

  • Fonte: SofaScore.

Presença palmeirense na seleção

Com boas atuações, Flaco López e Aníbal Moreno mostraram que podem seguir no radar da seleção da Argentina, destacando a força do elenco palmeirense também no cenário internacional.

