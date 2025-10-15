Veja os números de Flaco López e Aníbal Moreno em goleada da Argentina
Dois jogadores do Palmeiras estiveram em campo na goleada da Argentina sobre Porto Rico, em amistoso internacional disputado nesta terça-feira. Flaco López foi titular e se destacou com assistência e boa participação ofensiva, enquanto Aníbal Moreno, que entrou no intervalo, apresentou precisão nos passes e segurança na saída de bola.
Flaco López: participação direta no ataque
O atacante Flaco López teve papel ativo no sistema ofensivo argentino, criando espaços e jogadas de perigo. Com boa movimentação, confirmou a fase positiva vivida também no Palmeiras, participando da construção ofensiva e mostrando eficiência no passe curto.
Veja os números:
- Assistências: 1
- Finalizações: 3 (2 no gol)
- Passes certos: 14/16 (88%)
- Passes decisivos: 2
- Dribles certos: 1/1
- Duelos no chão: 3 (2 ganhos)
- Fonte: SofaScore
Aníbal Moreno: precisão no meio-campo
O volante Aníbal Moreno entrou no segundo tempo e manteve o ritmo da equipe argentina, sendo um dos destaques na organização e circulação da bola.
Confira as estatísticas:
- Passes certos: 64/66 (97%)
- Passes no campo adversário: 55/57 (96%)
- Passes longos: 4/4 (100%)
- Interceptações: 1
- Recuperações de bola: 2
- Duelos no chão: 2 (1 ganho)
- Fonte: SofaScore.
Presença palmeirense na seleção
Com boas atuações, Flaco López e Aníbal Moreno mostraram que podem seguir no radar da seleção da Argentina, destacando a força do elenco palmeirense também no cenário internacional.