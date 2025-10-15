Topo

Vasco rebate presidente do Flamengo sobre Crefisa: 'ilações irresponsáveis'

do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

15/10/2025 13h20

O Vasco rebateu Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, que classificou como "imoral" o empréstimo concedido ao clube pela Crefisa. A empresa é a principal patrocinadora do Palmeiras, que tem Leila Pereira como presidente.

Em nota, o Cruz-Maltino repudiou "frontalmente a postura" do mandatário do rival rubro-negro "por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade".

Em entrevista exclusiva ao UOL, Bap disse que há "um conflito intrínseco" no fato de a Crefisa ter concedido empréstimo ao Vasco tendo íntima relação com o Palmeiras. O dirigente reforçou a ideia citando a recente derrota do time de São Januário para o Alviverde, pelo Brasileiro, no Allianz Parque.

"Eu acho que esse é um problema para o futebol brasileiro. Eu não sei se o brasileiro médio entende como funciona o mercado financeiro, mas deixa eu te dizer: quando você vai pegar um dinheiro em um banco, um empréstimo, o que o banco pede de garantia para você? Algum ativo real, alguma coisa que você tem. Um imóvel, um barco, um prédio", começou.

A empresa fechou um empréstimo de R$ 80 milhões para ajudar o Cruz-Maltino no processo de recuperação judicial. Na operação, a empresa ficou com 20% das ações da SAF como garantia no caso de não pagamento. Além disso, tem poder sobre a revenda da SAF até o meio de 2026.

Eu não tenho dúvida alguma que isso é um movimento de desembarque de um clube para embarcar em outro. Acho que temos um conflito clássico aí. Como pode quem é dono de uma empresa, que trabalha em um clube, como maior patrocinador, que é credor de outro clube, tendo como garantia as ações... Detalhe: isso tudo ser anunciado em um dia que o Vasco perde de 3 a 0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Acho que isso é complexo Bap, ao UOL

"Eu acho que tem algumas coisas que é como a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, pra quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso? Aos olhos de todos. Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de cinco maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro, faz uma relação dessas? Em minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. Eu entendo que, "Ah, isso é ilegal?" Isso não é ilegal, pra mim é só imoral", completou.

Veja nota do Vasco

"O Vasco da Gama repudia frontalmente a postura do presidente do Clube de Regatas do Flamengo, por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem respeito à instituição da qual é mandatário.

Tal fato, além de não surpreender, certamente tem o intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado.

Dito isso, o Vasco reafirma publicamente que conduz todas as suas decisões com total transparência, lisura e seriedade, valores que se manterão irretocáveis, mesmo diante de atitudes lamentáveis como esta".

