Vai ter 'lei do ex'? Palmeiras reencontra 6 crias contra o Bragantino

Buscando ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o RB Bragantino, no Allianz Parque, hoje.

Lei do ex vem aí?

A ocasião será para o Verdão um reencontro com seis ex-jogadores do clube: Jhon Jhon, Vanderlan, Fernando, Fabinho, Gabriel Girotto e Matheus Fernandes.

Jhon Jhon, Vanderlan e Fabinho foram formados nas categorias de base do Palmeiras. Os três conquistaram o Brasileirão de 2023 pelo Verdão. Vanderlan levantou 7 troféus no clube, incluindo a Libertadores de 2021.

Sem conseguirem se firmar como titulares os três foram para o Massa Bruta. Jhon Jhon puxou a fila, seguido por Fabinho, e Vanderlan foi o último.

O atacante Fernando também jogou na base do Palmeiras, clube onde disputou dois jogos com profissional. Desde então, passou por Shakhtar Donetsk, Sporting e RB Salzburg antes de chegar ao Bragantino.

Gabriel Girotto, campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016, passou por Corinthians, Internacional e Athletico até chegar ao Massa Bruta.

Outro conhecido da torcida do Verdão é Matheus Fernandes, que teve duas passagens pelo clube e foi campeão da Libertadores em 2021. O volante passou pelo Athletico antes de ser contratado por seu clube atual.