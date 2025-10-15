UFC 323: Alexandre Pantoja desponta como favorito para disputa contra Joshua Van

Na última segunda-feira (13), o UFC confirmou a próxima defesa de título do brasileiro Alexandre Pantoja, que vai colocar seu cinturão peso-mosca (57 kg) em jogo contra Joshua Van, no dia 6 de dezembro, em Las Vegas (EUA), na edição de número 323 do evento. E, na avaliação das bolsas de apostas, o lutador carioca desponta como favorito nas 'odds' (probabilidades) para a disputa contra o desafiante natural de Myianmar.

De acordo com o site especializado 'DraftKings', Pantoja abriu o mercado com a odd de -260, enquanto Van aparece como azarão com a odd inicial de +220. Sendo assim, para lucrar 100 dólares em caso de vitória do brasileiro, um apostador teria que investir 260 dólares na defesa de cinturão bem-sucedida. Já quem escolher o triunfo do desafiante para fazer a famosa 'fezinha' pode embolsar 220 dólares para cada 100 dólares apostados se acertar o resultado.

O favoritismo do carioca nas bolsas de apostas pode ser explicado pela diferença de currículo, principalmente. Enquanto o jovem Joshua Van, de 24 anos, vai para sua primeira disputa de cinturão no Ultimate, Alexandre Pantoja já se consolidou como um dos melhores lutadores de MMA da atualidade há algum tempo. Aos 35 anos de idade, o campeão possui mais que o dobro de lutas disputadas na carreira que seu rival e tenta alcançar sua quinta defesa de título bem-sucedida consecutiva.

Merab favorito

Outra estrela do UFC 323 que também aparece com amplo favoritismo é Merab Dvalishvili, que vai enfrentar Petr Yan na luta principal do evento do dia 6 de dezembro. De acordo com o site especializado 'DraftKings', para receber 100 dólares de volta, em caso de vitória do campeão georgiano sobre o desafiante russo, é preciso apostar 300 dólares (odd -300). Por outro lado, um triunfo de Yan paga 250 dólares para cada 100 dólares investidos (+250).

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok