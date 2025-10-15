Troca de socos marca Houston Rockets x New Orleans Pelicans pela pré-temporada da NBA

Uma troca de socos marcou a partida entre Houston Rockets e New Orleans Pelicans pela pré-temporada da NBA, nesta segunda-feira, em Birmingham, na Inglaterra. No segundo quarto de jogo, em disputa pelo rebote, Amen Thompson, do Rockets, e Jose Alvarado, dos Pelicans, se estranharam e protagonizaram uma confusão em quadra.

Alvarado acabou caindo sobre Thompson, que reagiu e empurrou o adversário no chão. Na sequência, o jogador dos Rockets desferiu socos e tentou agarrar Alvarado, enquanto o rival dos Pelicans buscou revidar, mas eles foram separados por companheiros dos dois times.

Como punição, Alvarado recebeu uma falta técnica, enquanto Thompson recebeu uma falta flagrante de nível 1, quando há contato desnecessário, mas não excessivamente violento.

A partida abriu a última semana de pré-temporada da NBA. A temporada regular começa na próxima terça-feira, dia 21, quando o Houston Rockets enfrenta o Oklahoma City Thunder, atual campeão, em Oklahoma.

Já o New Orleans Pelicans estreia contra o Memphis Grizzlies, marcada para a próxima quarta-feira, dia 22, também fora de casa.