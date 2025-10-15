Transmissão ao vivo de Palmeiras x RB Bragantino pelo Brasileirão: veja onde assistir
Palmeiras e Red Bull Bragantino medem forças hoje (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Palmeiras mantém a liderança do Brasileirão e vem de três vitórias seguidas. No final de semana, o Verdão venceu o Juventude por 4 a 1, em jogo atrasado da 12ª rodada.
O Red Bull Bragantino voltou a vencer após sequência sem triunfos. O Massa Bruta recebeu o Grêmio e superou o rival por 1 a 0, com um pênalti polêmico nos minutos finais da partida.
Palmeiras x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 15 de outubro, às 19h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)