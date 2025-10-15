Topo

Mauro Cezar: Ancelotti tem que chamar o Endrick para seleção

do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 09h48

Carlo Anceloti deveria convocar Endrick para a seleção brasileira, mesmo com o jovem centroavante tendo pouco espaço no Real Madrid, afirma Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Mauro Cezar compara a condição física de Endrick a de Ronaldo Fenômeno e questiona por que Ancelotti insiste em nomes cujo potencial já se conhece, como Richarlison, por exemplo.

Eu não me conformo dele não chamar o Endrick, mesmo sem jogar no Real Madrid. Pra mim, é problema do Xabi Alonso, se o Endrick não joga lá. Tem que chamar o Endrick. E o Richarlison, faz o quê na seleção? Com todo o respeito ao Richarlison, tem uma história de vida bacana, um cara legal, a gente gosta dele, mas não dá. O gol que ele perdeu na jogada do Estevão, pra mim foi um mau posicionamento, porque a bola foi perfeita.
Mauro Cezar Pereira

Eu acho que, por exemplo, o Estêvão tem que jogar. Rodrygo, Vinícius, esses caras são uma solução na seleção brasileira, pra mim, tá? E o Raphinha também, claro. Acho que o Endrick tem que ser usado. Ele tá bom, não tá lesionado. Esse cara ganhou o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras, tem 18, 19 anos agora, né? É um menino. Não serve mais? Ele conhece o garoto.
Mauro Cezar Pereira

Mauro Cezar também analisou o contexto da carreira de Endrick no Real Madrid e como a concorrência no elenco espanhol podem limitar o aproveitamento do atacante na seleção.

Quando apareceu no Real Madrid, ele sempre respondeu. Só que teve uma lesão, o titular é o Mbappé, depois que chegou o Mbappé, aí não dá pra competir nesse momento com o Mbappé. O cara vai ser o dono da posição. Apareceu o menino lá fazendo gol mundial, o espanholzinho, né? Aí tem aquela coisa mídia espanhola, então fica mais difícil pra ele, voltando de lesão. Agora, pensa na seleção brasileira -- esse cara pode ser útil.
Mauro Cezar Pereira

Para a seleção brasileira, um jogador como ele ser ignorado assim, eu acho um erro grave. Você tem 26 nomes. O Igor Jesus não é melhor do que ele. O Richarlison não é melhor do que ele. Quem é melhor do que o Endrick? Centroavante, forte.
Mauro Cezar Pereira

