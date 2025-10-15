Técnico do sub-17 do Palmeiras se posiciona após afastamento de delegação; confira

O técnico Artur Itiro se posicionou sobre o afastamento da delegação sub-17 do Palmeiras da reta final do Campeonato Paulista da categoria. O treinador confirmou que a decisão foi tomada pelo coordenador de base, João Paulo Sampaio, mas negou qualquer ato de indisciplina, conforme noticiado anteriormente.

Itiro afirmou que o afastamento foi feito para reforçar o tamanho do Palmeiras em relação aos elencos, categorias, interesses e desempenhos individuais.

De acordo com o técnico, o exemplo está sendo passado entre as gerações sobre os valores que o clube prega. O treinador ainda ressaltou que o time palestrino valoriza mais a formação do ser humano do que a do atleta e coloca a coletividade acima de ganhos individuais.

O que aconteceu?

O Palmeiras não divulgou oficialmente o motivo do afastamento. No entanto, conforme apurou a Gazeta Esportiva, o ocorrido se deu por questões que irritaram Sampaio. A punição é para dar um aprendizado geral e uma forma de mandar um recado para que os atos não se repitam.

Com o afastamento, a equipe sub-16, time de transição do Palmeiras, será responsável por disputar o Campeonato Paulista sub-17. As Crias da Academia têm compromisso das quartas de final do Estadual pela frente. Geralmente, esse elenco joga apenas competições não oficiais.

Eliminação no Brasileiro sub-17

O sub-17 do Palmeiras foi eliminado na semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. As Crias da Academia empataram por 1 a 1 com o Grêmio no tempo normal e acabou perdendo por 4 a 3 nos pênaltis. A campanha alviverde no torneio contou com 16 vitórias, um empate e quatro derrotas, além de 59 gols marcados e 21 sofridos. O artilheiro foi Juan Gabriel, com 11 gols.

Afastado dos compromissos oficiais, o sub-17 seguirá treinando para outros torneios na temporada. Neste ano, a categoria ainda disputa a 3ª Super Copa Capital, em Brasília, em dezembro.

Veja o comunicado de Artur Itiro na íntegra

"É uma decisão tomada pelo João Paulo Sampaio com intuito de reforçar a importância e o tamanho do Palmeiras acima de elencos (categorias e gerações), interesses e performances individuais ou resultados.

O exemplo está sendo dado para essa e demais gerações sobre os valores pregados.

O Palmeiras valoriza a formação do ser humano acima da formação do atleta. Valoriza a Entidade e a coletividade acima dos interesses individuais.

Não houve nenhum ato de indisciplina propriamente."