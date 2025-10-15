Topo

Esporte

Técnico Bruno Lage aciona Botafogo na Justiça do Rio de Janeiro

15/10/2025 09h54

O técnico português Bruno Lage entrou com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro contra a SAF do Botafogo, segundo informação divulgada pela ESPN.  O clube carioca já foi notificado oficialmente sobre o processo.

Lage cobra cerca de R$ 9 milhões (1,4 milhão de euros) referentes a salários atrasados e à multa rescisória do contrato encerrado em outubro de 2023.

Motivo da saída de Lage do Botafogo

A saída de Lage do Botafogo aconteceu depois de 15 jogos (4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas). Na ocasião, ele teve o trabalho questionado por John Textor, dono da SAF do Glorioso.

Atualmente com 49 anos, o treinador está sem clube, após passagem recente pelo Benfica, de Portugal.

