Sport tenta se manter 'vivo' no Brasileirão contra o motivado Ceará

15/10/2025 08h00

Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca momentos opostos das equipes na tabela, com o time pernambucano tentando reagir na luta contra o rebaixamento e o adversário buscando se aproximar da parte de cima da classificação.

Sem vencer há quatro rodadas, o Sport vive um momento delicado na Série A. O time soma 16 pontos, ocupa a lanterna do campeonato e está oito atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Durante a pausa da Data Fifa, o técnico Daniel Paulista procurou ajustar o sistema defensivo e melhorar o poder de criação ofensiva, pontos críticos nas últimas partidas. O Sport vem de duas derrotas e dois empates, sendo o revés mais recente por 3 a 1 para o Atlético-MG, fora de casa.

O time de Recife terá três desfalques importantes para o duelo. O meia Hyoran, que sofreu uma lesão leve na coxa na partida contra o Galo, segue em tratamento e está fora. Além dele, o zagueiro Ramon Menezes e o volante Christian Rivera cumprem suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo.

O Ceará, por sua vez, chega em melhor fase. A equipe comandada por Léo Condé ocupa a 10ª colocação, com 34 pontos, e vem embalada por uma vitória convincente sobre o Santos, por 3 a 0, na última rodada.

O treinador pode repetir a escalação que venceu o time paulista, mas também estuda mudanças no ataque. O atacante Pedro Henrique, autor de um dos gols na rodada anterior, disputa vaga com Fernandinho para formar o trio ofensivo ao lado de Galeano e Pedro Raul.

Marcos Victor e Dieguinho não viajaram para o Recife e seguem fora dos planos. Mesmo assim, o Ceará chega confiante, com desempenho crescente nas últimas rodadas e boas atuações defensivas.

FICHA TÉCNICA

SPORT X CEARÁ

SPORT - Gabriel Vasconcellos; Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Aderlan (Matheus Alexandre), Lucas Kal, Zé Lucas, Matheusinho e Igor Cariús; Lucas Lima (Romarinho) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE).

