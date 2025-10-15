Sonho alto! Recém-contratado, Levi Rodrigues Jr projeta tricampeonato inédito no UFC

Na última terça-feira (14), no 'Apex', em Las Vegas (EUA), Levi Rodrigues Jr brilhou no último episódio da nona temporada do Contender Series, garantindo o almejado contrato com o UFC. Agora, uma vez dentro da principal liga de MMA do mundo, não demorou muito para que o brasileiro já traçasse seus novos objetivos de carreira. Sem falsa modéstia, 'Baby Monster', como é conhecido, foi ousado e, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, vislumbrou conquistar algo até então inédito no Ultimate: um tricampeonato.

Em ação na luta principal do evento e que também marcou o encerramento da atual temporada do Contender Series, Levi nocauteou Freddy Vidal ainda no primeiro round. Na oportunidade, o brasileiro de 29 anos competiu pelos meio-pesados (93 kg) - categoria em que pretende dar seus primeiros passos no UFC. Futuramente, porém, o atleta da Jarinu, São Paulo, também cogita se aventurar nos pesos-pesados e nos pesos-médios (84 kg) - divisão que seu ídolo, Anderson Silva, se consagrou.

"Sei que no UFC o meu sonho é realizar três cinturões. Porque eu sei que ninguém tem três cinturões de categorias (diferentes). O meu sonho é pegar 93 kg, 84 kg e peso-pesado. Aguardem. A gente é louco (risos). O que o Dana pedir, estamos prontos. Estou aqui para trabalhar. Desde os 12 anos de idade eu falo que queria ser igual o Anderson Silva. E hoje estou aqui (no UFC) para fazer a diferença. E melhorar a vida da minha mãe e família", projetou 'Baby Monster'.

Taxa de letalidade

Para um recém-chegado ao UFC, a autoconfiança de Levi impressiona. Mas não é para menos. Além de invicto no MMA profissional, o brasileiro é dono de uma taxa de letalidade de 100% de aproveitamento. Somados circuitos amador e profissional, 'Baby Monster' acumula 13 nocautes em 13 combates disputados até então. Com um poder destrutivo acima da média, o striker paulista promete fazer barulho na organização.

"Tenho umas 20, 30 vitórias (no muay thai), se não me engano. Mas quando entrei no MMA, fiz sete lutas no amador, com sete nocautes. Entrei para o profissional, fiz seis lutas agora, contando com hoje (no Contender), e seis nocautes. A ideia que tenho hoje é ficar no 93 kg", destacou Levi.

Sem lesões oriundas de seu recente combate no Contender Series, Levi Rodrigues Jr se colocou à disposição do UFC para realizar sua estreia o quanto antes. Além dele, outro brasileiro brilhou no último episódio da atual temporada do programa e também garantiu uma vaga na empresa. Michael Oliveira, o 'PQD', deu show ao nocautear Victor Valenzuela e se confirmar como o mais novo recém-chegado à categoria dos meio-médios (77 kg) do Ultimate.

