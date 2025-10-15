'Sequência do Flamengo exige escolhas difíceis', avalia Alicia Klein

O Flamengo encara uma série de partidas decisivas e terá que administrar desfalques, cartões e o retorno de jogadores do departamento médico, destacou Alicia Klein no UOL Esporte, do Canal UOL.

Para a colunista, Filipe Luís terá um grande desafio para montar o time em meio a lesões e atletas pendurados e talvez tenha que poupar jogadores em um dos próximos três jogos — contra Botafogo, Palmeiras e Racing (ARG).

Vai ser um jogo de xadrez atrás do outro para o Filipe Luís porque tem as questões que ele não tem como administrar, que são as lesões, quem não está disponível, tem a questão de minutagem. [...] Ele vai ter que segurar a questão dos cartões porque ele não pode perder para o Botafogo, mas ele também não pode ir totalmente desmantelado para o jogo contra o Palmeiras.

E depois do Palmeiras tem o Racing pela Libertadores. Então sim é uma sequência muito dura com vários desfalques por motivos diversos e é um time que está com o emocional estava pelo menos antes da parada da data FIFA e talvez a data FIFA tenha sido bom para isso boa para isso.

Alícia Klein

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Imagem: Arte/UOL

Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo