Sequência em casa vira esperança do Santos para afastar crise

O Santos tenta se reencontrar com as vitórias para se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E os próximos dois compromissos podem ser de suma importância para o clube afastar a crise.

O Peixe jogará duas vezes seguidas na Vila Belmiro. Nesta quarta-feira, o duelo é contra o Corinthians, pela 28ª rodada, às 21h30 (de Brasília). Na segunda-feira, dia 20, o time recebe o Vitória, pela 29ª rodada, também às 21h30.

Ambos são confrontos diretos. No momento, o Santos está na 16ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento e quatro a menos que o Corinthians, atual 12º.

Santos como mandante

O Peixe disputou 20 partidas em casa na temporada, com nove vitórias, seis empates e cinco derrotas. Ou seja, 55% de aproveitamento. Além disso, foram 28 gols marcados e 22 sofridos.

O Alvinegro Praiano é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. São apenas 16 pontos somados em 12 partidas (quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas - 44,4%). Apenas o Sport, lanterna geral do torneio, é pior. O Leão tem nove pontos.

Bons visitantes?

O Corinthians tem a oitava melhor campanha atuando fora de casa no Brasileirão, com 14 pontos em 14 compromissos. Já o Vitória é o pior visitante da competição, com cinco pontos.

Próximos jogos do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)