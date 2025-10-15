Sem destaque da seleção, Vasco tenta quebrar tabu contra o Fortaleza

Para voltar a encontrar uma boa sequência de vitórias no Brasileirão, o Vasco de Fernando Diniz volta a campo na noite desta quarta-feira, quando a partir das 21h30 encara o apertado Fortaleza, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O histórico recente do confronto, entretanto, favorece o time da casa. Atuando diante de sua torcida, o Fortaleza não perde para o Vasco desde 2003, quando foi derrotado por 1 a 0, com gol de Marcelinho Carioca. De lá para cá, foram oito jogos como mandante, com quatro vitórias e quatro empates.

Mas, por coincidência, a primeira vitória de Fernando Diniz no Vasco aconteceu diante do Fortaleza, por 3 a 0, em São Januário, na 9ª rodada. O Vasco tenta emplacar uma sequência positiva após vencer o Vitória por 4 a 3 em um jogo emocionante em São Januário, decidido nos minutos finais. Antes disso, o Cruzmaltino havia perdido para o Palmeiras por 3 a 0, em São Paulo.

Com 33 pontos, o time carioca aparece na 11ª colocação, dez atrás do Bahia, que fecha o G-6, e oito à frente do Vitória, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Para este duelo, Diniz terá desfalques. O lateral-direito Paulo Henrique, que foi titular da seleção brasileira na derrota por 3 a 2 para o Japão durante a Data Fifa, não poderá atuar. Ele marcou um belo gol em sua estreia com a camisa da seleção.

Inicialmente o clube pensou em fazer uma logística para agilizar a volta dele do Japão, porém, acabou desistindo da ideia por acreditar que seria muito desgastante ao jogador. Desta forma, o uruguaio Puma Rodríguez deve reassumir a titularidade, reforçando o lado direito da defesa. Ele vinha sendo improvisado na esquerda, onde volta Lucas Piton.

O jovem Paulinho, terceira opção da posição, sofreu uma lesão ligamentar no pé direito e passará por cirurgia, sendo baixa por tempo indeterminado. Por outro lado, o time do Rio de Janeiro contará com o retorno do zagueiro Carlos Cuesta.

O Fortaleza chega motivado após vencer o Juventude por 2 a 1 na rodada passada, resultado que manteve viva a esperança de reação na reta final do campeonato. Com 24 pontos ocupa a 18ª colocação, a quatro do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O técnico Martín Palermo terá desfalques importantes para o confronto. O goleiro João Ricardo sofreu uma lesão no ombro direito e está fora do restante da temporada. O reserva Brenno Fraga será o titular.

Por outro lado, o atacante Moisés está de volta após quase seis meses afastado. Ele concluiu a fase de transição e voltou a treinar normalmente com o grupo, sendo opção no banco de reservas. Já Matheus Pereira cumpre suspensão, enquanto Bruno Pacheco e Weverson são dúvidas.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X VASCO

FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Rossetto e Pochetinno; Breno Lopes, Lucero e Herrera. Técnico: Martín Palermo.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti (Andrés Gómez) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).