São Silvestre apresenta medalha especial para 100ª edição

15/10/2025 12h57

O prêmio mais desejado da Corrida Internacional de São Silvestre ganhou forma. Nesta quarta-feira (15), a organização da prova divulgou a medalha especial da centésima edição da corrida mais tradicional da América Latina e uma das mais importantes do mundo, que será disputada no dia 31 de dezembro. Com design único em homenagem às comemorações da marca e à cidade de São Paulo, a medalha também leva em seu desenho a frase que define a São Silvestre neste ano: "Celebre essa Tradição".

Em sua centésima edição, a São Silvestre terá um recorde de participantes. No dia de abertura de inscrições, em menos de seis horas, todas as 50 mil vagas foram preenchidas. O número é superior aos 37,5 mil inscritos da edição passada, maior marca até hoje. Todos os corredores inscritos que correrem a prova receberão a medalha especial.

A medalha de 90mm pesa 100g e é banhada em ouro velho. A peça traz em seu centro a representação de prédios e construções que fazem referência à Avenida Paulista e à região central de São Paulo, pontos-chaves da corrida.

O desenho reforça sua conexão com a cidade, além de também trazer elementos presentes em versões anteriores, estabelecendo assim uma continuidade da narrativa de sua representação.? Além disso, dá destaque à tagline desta edição: "Celebre essa Tradição".

Para tornar a edição histórica ainda mais acessível e segura para um público recorde, a organização da Prova coordenou um plano especial de ampliação da estrutura, mantendo o percurso tradicional dos últimos anos. Desta forma, a largada segue sendo realizada em ondas separadas por ritmo dos participantes, permitindo uma melhor distribuição dos atletas ao longo do percurso para garantir a fluidez dos 50 mil corredores.

Até hoje, o Brasil soma 30 vitórias entre homens e mulheres na São Silvestre. No ano passado, as provas foram vencidas pelos quenianos Wilson Too, entre os homens, e Agnes Keino, entre as mulheres.

Propriedade da Fundação Cásper Líbero e organizada pela Vega Sports, a São Silvestre é reconhecida por sua capacidade de unir esporte, entretenimento e engajamento popular.

Serviço - 100ª Corrida Internacional de São Silvestre 2025

Data: 31 de dezembro de 2025

Local de largada e chegada: Avenida Paulista, São Paulo (SP)

Distância: 15 km

Regulamento da São Silvestre

