São Paulo conta com estrelas para 2026? Entenda planejamento e o que pensa Casares

O ano ainda não acabou, mas o São Paulo já deu os primeiros passos e começou a planejar a próxima temporada, pelo menos no âmbito do futebol. O orçamento, porém, depende de qual será a colocação final do clube na tabela do Campeonato Brasileiro, devido aos valores que irão entrar.

Apesar das indefinições financeiras, o presidente Julio Casares, que entrará em seu último ano de gestão, trata algo como certo: o São Paulo deseja manter suas principais estrelas (Luciano, Oscar e Lucas) no elenco para 2026. A dúvida surgiu em meio ao interesse recente do Vasco no atacante tricolor e às recentes lesões dos camisas 8 e 7.

"Todos que tem contrato, Lucas e Oscar, contamos com eles sim. Agora, é claro que o planejamento para o ano que vem, tão logo o Campeonato Brasileiro termine, nós faremos. Temos, claro, um esboço já, e vamos desenvolver o fortalecimento para 2026. O que ficamos chateados quando vemos notícia é que, por exemplo, nós não temos a janela aberta. Aí outro dia eu vi 'o São Paulo prefere vender o Luciano para o mercado árabe'. Não sei da onde saiu isso. O Luciano é jogador do São Paulo, não tem proposta nenhuma por ele e por ninguém. Não tem janela aberta. Portanto, Lucas, Oscar, Luciano, contamos com eles. Se houver um fato novo na janela, nós vamos discutir como sempre foi, e planejar o futebol para 2026?, pontuou Casares em coletiva na última terça-feira.

O treino do dia no SuperCT!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/bsCSXrfQkX ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 14, 2025

Luciano tem contrato com o São Paulo até o final de 2026, assim como Lucas. Oscar, por sua vez, chegou ao clube nesta temporada e assinou vínculo válido até 2027.

Dos três jogadores mais 'badalados' do elenco, Luciano é quem mais entrou em campo pelo São Paulo em 2025. O camisa 10 disputou 47 jogos, com 13 gols e seis assistências. Já Lucas e Oscar passaram o ano convivendo com lesões e pouco jogaram: o meia atuou em 21 partidas, enquanto o atacante jogou 20.

Oscar, inclusive, deve ficar fora por pelo menos mais um mês, segundo apurou a Gazeta Esportiva. O camisa 8 do São Paulo, que estava prestes a voltar aos gramados, sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Já Lucas está à disposição e espera voltar ao time titular contra o Grêmio, nesta quinta-feira.

Foco é vaga na Libertadores

O São Paulo foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista e nas oitavas de final da Copa do Brasil, deixando de cumprir metas orçamentárias previstas no início da temporada. Em compensação, alcançou o objetivo na Libertadores, mas se despediu do torneio continental nas quartas de final.

Agora, o São Paulo está disputando somente o Campeonato Brasileiro. Oitavo colocado com 38 pontos, o Tricolor traçou como principal objetivo esportivo a vaga direta à Libertadores 2026. Para isso, porém, a equipe precisa se recuperar de um momento de oscilação, já que amargou quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

"A vaga na Libertadores te dá um potencial diferente de receita. O orçamento é construído com cenários. Fazemos um cenário pessimista, moderado e pessimista. Temos ele modulado, a hora que sair o resultado, depende da premiação que vamos receber do Brasileirão. Chegamos à meta da Libertadores que foi as quartas, infelizmente no Paulista e na Copa do Brasil não chegamos, que estava na nossa meta orçamentária. Na previsão do orçamento, de gastos e equilíbrio, se trabalha com cenários. Tivemos uma reunião importante e ele está sendo feito. Queremos entender que nosso objetivo principal é tentar buscar essa vaga na Libertadores. Por isso que outros assuntos, projetos novos, parte política, estão indo sem nenhuma pressa. O foco tem que ser o futebol", afirmou o presidente Julio Casares.

Próximos jogos do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)