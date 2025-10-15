Santos x Corinthians: veja qual é o elenco mais valioso do clássico

Santos e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você sabe qual é dos clubes tem o elenco mais valioso?

Atualmente, o Timão tem valor de mercado estipulado em 110.45 milhões de euros (aproximadamente R$ 702,93 milhões na cotação atual), segundo o Transfermarkt. Já o elenco do Peixe é avaliado em 82.80 milhões de euros (aproximadamente R$ 526,96 milhões na cotação atual).

O jogador mais caro entre os dois times é Yuri Alberto. O centroavante do Corinthians tem o passe estipulado em 22 milhões de euros (R$ 140 mi). O Clube do Parque São Jorge, aliás, domina o top 3. Rodrigo Garro é o segundo (R$ 82,73 mi) e Breno Bidon é o terceiro (R$ 76,37 mi).

Pelo lado do Santos, o atleta mais valioso é Neymar. O meia-atacante, que não vai jogar nesta noite por conta de uma lesão muscular, é avaliado em 11 milhões de euros (R$ 70,91 mi). O goleiro Gabriel Brazão fica em segundo, com R$ 50,91 mi.

E o Memphis? Uma das principais estrelas do Corinthians e da seleção holandesa, Memphis Depay tem o valor de marcado estipulado em 9.00 milhões de euros (R$ 57,29 mi).

Os 10 mais valiosos do Santos

Neymar - €11.00 mi

Gabriel Brazão - €8.00 mi

Benjamín Rollheiser - €6.00 mi

Álvaro Barreal - €5.00 mi

Gabriel Bontempo - €5.00 mi

Victor Hugo - €4.20 mi

Adonis Frías - €3.30 mi

Zé Rafael - €3.30 mi

Guilherme - €3.00 mi

Zé Válido - €3.00 mi

Os 10 mais valiosos do Corinthians

Yuri Alberto - €22.00 mi

Rodrigo Garro - €13.00 mi

Breno Bidon - €12.00 mi

Hugo Souza - €10.00 mi

Memphis Depay - €9.00 mi

Talles Magno - €6.00 mi

Gui Negão - €5.00 mi

Matheuzinho - €5.00 mi

Raniele - €3.50 mi

José Martínez - €2.50 mi

Os 10 mais valiosos no geral

Yuri Alberto - €22.00 mi

Rodrigo Garro - €13.00 mi

Breno Bidon - €12.00 mi

Neymar - €11.00 mi

Hugo Souza - €10.00 mi

Memphis Depay - €9.00 mi

Gabriel Brazão - €8.00 mi

Benjamín Rollheiser - €6.00 mi

Talles Magno - €6.00 mi

Álvaro Barreal - €5.00 mi

Santos x Corinthians

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Como chega o Santos para o confronto?

O Santos tenta se recuperar no Brasileirão após a amarga derrota de 3 a 0 para o Ceará, fora de casa. Com apenas uma vitória nos último oito jogos, o Peixe está na 16ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

A última vitória da equipe da Baixada Santista foi em 21 de setembro. Na ocasião, o Alvinegro Praiano bateu o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Guilherme.

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians chega para o clássico contra o Santos em momento de leve recuperação no Campeonato Brasileiro. Após um período de oscilação, o time de Dorival Júnior voltou a vencer com autoridade na última rodada, ao aplicar 3 a 0 sobre o Mirassol, na Neo Química Arena. O resultado encerrou uma sequência de três jogos sem triunfo e deu novo fôlego à equipe, que agora ocupa a 12ª colocação, com 33 pontos, cinco a mais que o rival desta quarta-feira.

Antes da vitória, o Timão havia empatado com o Internacional, fora de casa, por 1 a 1, e perdido para o Flamengo e o Sport em sequência, o que havia aumentado a pressão sobre o elenco e o treinador. Apesar da melhora recente, o time ainda busca maior consistência defensiva e eficiência ofensiva ? pontos que Dorival tem tentado ajustar nos treinos.