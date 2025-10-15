Topo

Santos x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Vista geral da Vila Belmiro, em Santos Imagem: Abner Dourado/Agif
15/10/2025 05h30

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico paulista será transmitido ao vivo pela Globo (SP, AL, BA, GO, MA, MT, MS, PA, PE, PI, PR, RN, RS, SE, TO e DF), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Santos tem apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos e precisa dos três pontos para se afastar da zona do rebaixamento. O Peixe vem de derrota por 3 a 0 para o Ceará.

Do outro lado, o Corinthians voltou a vencer após três jogos na rodada passada. A equipe comandada por Dorival Júnior recebeu o Mirassol e superou por 3 a 0.

Santos x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos
  • Transmissão: Globo, GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

