Santos e Corinthians se enfrentam em clássico para fugir da 'degola' no Brasileirão

Santos e Corinthians se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira, na Vila Belmiro, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da capital entrou na pausa para a Data Fifa, encerrada na terça, aliviado depois de vencer o Mirassol por 3 a 0 na esteira de uma série de três jogos sem vencer, situação vivida neste momento pelos santistas, que vêm de derrota para o Ceará e empates com Grêmio e Red Bull Bragantino.

Em 12º lugar, o clube do Parque São Jorge está com 33 pontos, cinco a mais que a equipe da Vila Belmiro, posicionada em 16º, com 28 logo acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 25. O Santos, entretanto, tem um jogo atrasado da 13ª rodada contra o Palmeiras para disputar no dia 15 de novembro.

O Corinthians vai para o litoral paulista cheio de desfalques. Nem mesmo o técnico Dorival Júnior, suspenso, estará na Vila. Matheus Bidu e Hugo Souza, que foi titular pela seleção brasileira na derrota por 3 a 2 para o Japão, estão suspensos e são baixas confirmadas.

O volante José Martínez aumenta a lista de baixas, após não se reapresentar durante a pausa do calendário nacional para a Data Fifa. O jogador entrou em contato com o clube na sexta-feira, dia 10, e se limitou a dizer que estava com "problemas familiares". Ele foi à Venezuela e não conseguiu voltar ao Brasil por causa de um problema com o visto de seu filho.

Duas das grandes estrelas do elenco devem estar no banco de reservas. Memphis Depay foi relacionado, mesmo após defender a Holanda na Data Fifa, mas não estará entre os titulares, mesmo caso de Rodrigo Garro, liberado para jogar após se recuperar de lesão muscular na panturrilha.

""Sim, estou bem fisicamente. Você assistiu ao jogo hoje? Eu me sinto bem. Estou em forma. Então, sim, estou feliz com isso", disse Memphis após marcar um gol e dar duas assistências na goleada por 4 a 0 da Holanda sobre a Finlândia, nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

O Santos continua sem Neymar, em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e que só deve voltar a jogar em novembro. Juan Pablo Vojovda tem, ainda, outros dois novos desfalques. O volante Tomás Rincón está se recuperando de um edema muscular na panturrilha esquerda e Tiquinho Soares cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Já o lateral-direito Mayke, baixa na derrota por 3 a 0 para o Ceará por causa de uma inflamação no joelho direito, e o meia Victor Hugo, recuperado de lesão na coxa direita, estão novamente à disposição do treinador argentino.

Apesar da má fase, o time se apega à forma como lidou com outras situações adversas, caso da vitória no clássico com o São Paulo na Vila, para confiar em um triunfo sobre os corintianos.

"Clássico tem uma importância maior. Jogamos bem com o São Paulo, que também é um jogo grande, e isso dá um entusiasmo extra para fazermos uma boa partida contra o Corinthians", afirmou Rollheiser.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CORINTHIANS

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS - Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Lucas Silvestre (auxiliar).

ÁRBITRO: Flavio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos (SP).