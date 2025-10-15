Rio Open confirma Gael Monfils e Matteo Berrettini para a edição de 2026

O Rio Open 2026, que acontecerá entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, tem a presença confirmada de dois semifinalistas de Grand Slam para o torneio: o francês Gael Monfils e o italiano Matteo Berrettini, que se juntam a João Fonseca, número um do Brasil, e Lorenzo Musetti, medalhista olímpico e semifinalista de Wimbledon 2025.

GAEL MONFILS E MATTEO BERRETTINI NO RIO OPEN 2026! ? Monfils anunciou recentemente a sua aposentadoria no final da temporada de 2026 e confirmou o Rio Open na sua rota de despedida! Aos 39 anos, o showman é o campeão mais velho da ATP desde a criação do circuito em 1990. ? pic.twitter.com/DCF56vhWYP ? Rio Open (@RioOpenOficial) October 15, 2025

Ex-Número 6 do mundo se aposenta em 2026

Recentemente, Monfils anunciou que irá se aposentar no final da temporada de 2026. Assim, o Rio Open fará parte do seu calendário de despedida do circuito mundial. Será sua segunda participação no ATP 500 do Rio, tendo disputado a edição de 2018, quando parou nas quartas de final.

Em seu currículo, o ex-número seis do mundo tem 13 títulos e semifinais em Roland Garros (2008) e no Aberto dos Estados Unidos (2016). Neste ano, após a conquista do título do ATP 250 de Auckland, Gael se tornou o tenista mais velho desde Ken Rosewall, em 1977, a conquistar um torneio.

"Mal posso esperar para voltar ao Rio Open. Estive lá apenas uma vez e a atmosfera foi incrível. Esta será minha última temporada, então minha expectativa é aproveitar, tentar jogar um grande tênis e ter uma conexão incrível com os fãs do Rio. Lembro do ambiente na quadra e foi simplesmente sensacional", disse o francês.

Neto de brasileira e finalista de Grand Slam

Dono de dez títulos, Berrettini se tornou o primeiro italiano a chegar a uma final de Wimbledon: em 2021, disputou o título contra Novak Djokovic, perdendo por 3 a 1. Ele também foi o primeiro tenista dos anos 90 a fazer quartas de final ou melhor em todos os Grand Slams.

Também será a segunda vez do tenista italiano no Rio Open. Em 2022, Matteo, que é neto de brasileira, chegou às quartas de final do torneio, jogando diante de seus familiares.

"Estou muito feliz em voltar ao Rio depois de uns anos. Eu realmente tenho uma grande expectativa para este torneio. Como vocês sabem, eu tenho uma avó brasileira, então eu realmente quero jogar o meu melhor tênis lá e da última vez que joguei o apoio foi inacreditável", disse Matteo Berrettini.