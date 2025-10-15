Reviravolta! Valter Walker enfrenta estreante duas semanas após o UFC Rio

Uma das grandes sensações dos pesos-pesados e escalado originalmente para o UFC Rio, Valter Walker viu sua luta na 'Cidade Maravilhosa' cair de última hora por conta de um problema atrelado ao seu adversário, Mohammed Usman. Mas a frustração de ficar impossibilitado de lutar no próprio país não durou muito. Afinal de contas, o 'Caçador de Pés' já tem um novo adversário no horizonte. No dia 25 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), apenas duas semanas após o recente card no Brasil, o atleta carioca medirá forças contra o estreante Louie Sutherland.

A informação do confronto que reforça o UFC 321 foi dada em primeira mão pelo canal 'Laerte Viana na Área' e confirmada pelos próprios atletas envolvidos através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Com o camp voltado para o Rio de Janeiro, Valter Walker aceitou aproveitar sua preparação e encarar um novo oponente com menos de duas semanas de treinos específicos. Por sua vez, Louie também acatou os termos do confronto de última hora.

Conheça o novo rival de Valter

Com breve passagens por Bellator e PFL, Sutherland chega ao UFC com status de campeão peso-pesado do evento 'Levels Fight League'. Conhecido como 'The Vanilla Gorilla', o atleta inglês faria sua estreia no card em Perth, na Austrália, no fim de agosto. Entretanto, assim como Valter Walker, viu seu combate ser cancelado às vésperas por conta de imprevistos atrelados ao seu então oponente, Justin Tafa.

Duelo de estilos

Com um cartel de dez vitórias e três derrotas no MMA profissional, Sutherland venceu 80% das vezes via nocaute. Especialista na trocação, o inglês terá um desafio de estilo pela frente. Afinal de contas, Valter tem se mostrado um exímio finalizador dentro da categoria dos pesos-pesados. Nas últimas três rodadas, o brasileiro obrigou seus rivais a 'darem os três tapinhas' com o mesmo ataque no chão: a chave de calcanhar. Não à toa, o carioca viu a alcunha de 'Caçador de Pés' cair nas graças dos fãs.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por HOME OF FIGHT (@homeoffight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok