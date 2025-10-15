Revelações do São Paulo: saiba onde assistir aos próximos jogos do sub-20

O time sub-20 do São Paulo terá uma sequência importante de jogos pelo Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Ambas as partidas serão realizadas no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), e poderão ser acompanhadas pelos torcedores em transmissões.

? Paulista Sub-20 ? Semifinal (Jogo 1)

O Tricolor inicia a disputa da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20 em casa, buscando abrir vantagem diante do Guarani antes da partida de volta. Confira os detalhes da partida:

Adversário: Guarani

Guarani Data: 17/10 (sexta-feira)

17/10 (sexta-feira) Horário: 17h

17h Local: CFA Laudo Natel ? Cotia (SP)

CFA Laudo Natel ? Cotia (SP) Onde Assistir: YouTube TNT Sports

? Copa do Brasil Sub-20 ? Primeira fase

Poucos dias depois, o São Paulo volta a campo pela Copa do Brasil Sub-20, querendo confirmar a boa fase e seguir vivo na briga pelo título nacional da categoria. Veja como será o duelo:

Adversário: Operário-AC (MS)

Operário-AC (MS) Data: 22/10 (quarta-feira)

22/10 (quarta-feira) Horário: 15h

15h Local: CFA Laudo Natel ? Cotia (SP)

CFA Laudo Natel ? Cotia (SP) Transmissão: SPFC Play

Com a crise financeira do clube, o time sub-20 passa a ser uma esperança para abastecer as necessidades do elenco principal comandado por Hernán Crespo.