Recém-contratado, Michael PQD aponta experiência no exército como diferencial no UFC

A partir de agora, o UFC conta com um ex-paraquedista do Exército Brasileiro no seu plantel de lutadores. Trata-se do carioca Michael Oliveira, o 'PQD', que foi contratado na última terça-feira (14), após se destacar no último episódio da nona temporada do programa 'Contender Series'. E a experiência nas Forças Armadas, inclusive, pode ser de grande valia para o meio-médio (77 kg) dentro do maior evento de MMA do planeta, de acordo com o próprio.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Michael PQD relatou as lições aprendidas durante sua passagem pelo Exército Brasileiro e as destacou como o seu principal diferencial ao chegar no UFC. E até o momento, o passado militar tem ajudado o lutador, como prova o contrato assinado por ele para integrar o elenco do Ultimate.

"Eu trago confusão! Trago agressividade. Eu trago a tropa paraquedista em peso. Acho que esse é o diferencial. (Sou) paraquedista, já passei por muita coisa... Servi oito anos. O aprendizado (foi) disciplina, hierarquia, comprometimento e a pontualidade - horário, saber o que tem que ser feito, respeitar as pessoas, respeitar o mais velho, que é o superior hierárquico... Acho que é isso, isso é o fundamental", afirmou o carioca.

Da Rocinha para o mundo

O lutador carioca também chega amparado por outro 'background' bastante particular. Morador da Rocinha, uma das maiores favelas do mundo, Michael PQD conta com o apoio daqueles que o viram crescer e espera se transformar em exemplo para os que possam se espelhar nele no futuro.

"(Comecei) em um projeto social, no Complexo Esportivo, com o professor Max - um cara que me ensinou desde o começo a parte do kickboxing. Foi ali também que eu conheci o (Rodrigo) Minotauro, que aí tudo girou, sensacional... A comunidade da Rocinha estava em peso assistindo a luta... (São) 27 anos de Rocinha. Nasci na Gávea, já fui para a Rocinha (logo depois). (Estou) sem acreditar ainda... Poder ser o primeiro atleta da Rocinha a entrar no UFC", concluiu.

Michael Oliveira, de 27 anos de idade, chega ao UFC com um cartel ainda invicto no MMA, onde compete profissionalmente desde 2022. Até o momento, 'PQD' venceu todas as nove lutas disputadas por ele na carreira - oito delas por nocaute. Na sua mais recente apresentação, o carioca superou o chileno Victor Valenzuela, por nocaute técnico, no Contender Series, garantindo um contrato com o Ultimate.

