Substituto de Hugo chegou no Corinthians aos 8 anos e tem origens no futsal
Felipe Longo fará sua estreia no time profissional do Corinthians na noite de hoje, contra o Santos, na Vila Belmiro. O jovem goleiro terá a missão de substituir Hugo Souza, que está suspenso.
Quem é Felipe Longo?
Felipe Longo está no Corinthians desde os oito anos. O goleiro, nascido em 2005, começou a trajetória no clube jogando futsal.
A transição para o campo veio aos 11 anos. A concorrência sempre foi grande com Cadu e Kauê — o segundo deles também faz parte do time profissional do Corinthians neste ano.
O ponto alto pelo Corinthians veio no ano passado. Felipe Longo assumiu a titularidade do gol corintiano após Kauê se machucar sério na Copinha e fez parte de quase toda a caminhada do Timão rumo ao título sobre o Cruzeiro.
O goleiro passou a treinar com os profissionais logo em seguida. Ele foi chamado para o time de cima por António Oliveira, então técnico da equipe. A concorrência era pesada: Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli estavam à frente.
Tudo mudou de um ano para cá. Cássio e Carlos Miguel saíram, Hugo Souza chegou, e Matheus Donelli foi cortado a partir do meio deste ano porque o Corinthians quer negociá-lo.
A estreia no profissional vem 12 anos após a chegada ao Corinthians e com respaldo da comissão técnica. O clássico contra o Santos ocorre hoje, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, e vale pela 28ª rodada do Brasileirão.
A gente tem muita confiança no trabalho que temos feito com os goleiros. O Hugo está na seleção, o Felipe foi convocado para a sub-20 e ele já esteve lá antes muito bem. O Longo tem um histórico enorme aqui no Corinthians, trabalha com a gente tem uns cinco anos. É um menino seguro, técnico e tem a total confiança nossa para fazer um grande jogo.
Marcelo Carpes, preparador de goleiros, à CorinthiansTV
Brilho na seleção sub-20 e corte de vexame
Os únicos jogos feitos por Felipe Longo neste ano aconteceram na seleção brasileira sub-20. Ele foi titular e um dos pilares da equipe que conquistou o Sul-Americano da categoria.
Longo foi convocado para jogar a Copa do Mundo Sub-20, mas foi barrado pelo Corinthians. O goleiro teria de ficar ausente do clube entre o final do mês passado e o começo deste, porém a diretoria pediu a desconvocação já que Hugo Souza estava pendurado nos últimos jogos.
O corintiano ficou fora do vexame da seleção sub-20. A equipe comandada por Ramon Menezes foi eliminada ainda na fase de grupos da competição — a chave tinha México, Espanha e Marrocos.