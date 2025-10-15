Quem é Felipe Longo? Substituto de Hugo Souza cresceu no Corinthians e estreia contra o Santos

O Corinthians não terá Hugo Souza no gol nesta quarta-feira, em duelo com o Santos na Vila Belmiro. Convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileiro, ele chegará ao País desgastado após amistoso contra o Japão e próximo às 21h30 (de Brasília), quando terá o início da partida, além de ter forçado o terceiro cartão amarelo e ter de cumprir suspensão. Nesse cenário, Dorival Júnior teve de recorrer ao 'terrão' e lançará o jovem estreante Felipe Longo, criado no Parque São Jorge e corintiano de coração.

Esta será a estreia do goleiro no profissional do Corinthians, clube que é sua casa desde a juventude. Ele chegou ao clube em 2013, aos 8 anos, pela escolinha de futebol. No ano seguinte, já participou de peneira para integrar o futebol de base. Conquistou o título do Paulistão Sub-13 e Sub-17, a Paulista Cup Sub-14 e Sub-16 e a Copinha 2024.

Hoje com 20 anos, Longo iniciou sua trajetória no Parque São Jorge ainda no futsal e fez a transição para o campo há oito anos. Até 2017, ainda defendia as categorias de base do clube no salão. Seu desempenho em quadra fez com que o Corinthians decidisse apostar no jovem como um dos futuros da base alvinegra.

Ainda que nunca tenha atuado pelo profissional do clube, Longo é valorizado pelas últimas gestões da equipe. Em 2024, foi promovido pela equipe principal por António Oliveira, após seu desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também teve seu contrato renovado no mesmo ano e tem vínculo com a equipe alvinegra até 2029.

"Estou feliz demais, a sensação é indescritível! Estou no clube há quase 12 anos, e é um momento muito especial para mim, para minha família, e eu espero que seja um novo ciclo de vitórias, conquistas e que eu possa continuar ajudando o Corinthians", disse o jogador à época.

Quando subiu ao profissional, Longo presenciou o período de crise que o Corinthians teve no gol. António Oliveira promoveu Carlos Miguel e, com isso, perdeu Cássio para o Cruzeiro. Pouco tempo depois, o novo titular se transferiu para o Nottingham Forest e fez com que o Corinthians precisasse se lançar ao mercado em busca de um novo nome, até encontrar Hugo Souza.

No último, Matheus Donelli foi o nome escolhido pela comissão técnica para assumir a meta alvinegra quando ainda não havia encontrado o substituto de Carlos Miguel, que hoje defende o Palmeiras. O mesmo aconteceu neste ano, quando Hugo Souza se lesionou no início do Campeonato Brasileiro.

O roteiro deverá ser diferente nesta quarta-feira. Ainda quando a convocação final de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão não havia sido anunciada, o Corinthians se adiantou e pediu para que a CBF desconvocasse Longo da relação para o Mundial sub-20 - projetando que ele poderia ser utilizado na primeira rodada após a Data Fifa.

"É um menino que tem um histórico enorme aqui no Corinthians. Está no clube há oito anos e trabalha conosco há cerca de cinco. É um menino extremamente seguro e técnico, e tem a nossa total confiança de que fará um grande jogo (contra o Santos)", afirmou Marcelo Carpes, preparador de goleiros, à Corinthians TV.

O Corinthians encara o Santos na Vila Belmiro pela primeira vez desde 2024. Na ocasião, foi derrotado por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. O momento em 2025, por outro lado, é favorável para Dorival Júnior: são três jogos disputados e 100% de aproveitamento até aqui. Em caso de vitória, pode terminar a rodada na nona posição, próximo da zona de classificação da Libertadores em 2026.