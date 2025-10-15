Pulgar volta, mas Flamengo tem baixas e dúvidas contra o Botafogo

O Flamengo terá a volta do volante Erick Pulgar, mas conta com uma lista de desfalques e dúvidas para o clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, informa Bruno Braz no De Primeira, do Canal UOL.

Pulgar não disputa uma partida oficial desde o Mundial de Clubes da Fifa, quando fraturou o dedo no pé na eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique. Danilo e Alex Sandro também reforçam o time.

O Flamengo, embora tivesse esses dias tão desejados de treinamento, não vai ter todos os jogadores à disposição. A começar pelos que estão suspensos: Danilo e o Wallace Yan foram expulsos contra o Bahia. Mas aí vai ter o retorno do Léo Pereira e do Alex Sandro, que cumpriram suspensão contra o Bahia. E tem o retorno tão aguardado do Erick Pulgar, a gente não sabe se ele começa jogando, mas ele vai ser relacionado. Depois de um longo tempo de cirurgia no pé direito, um homem de confiança do técnico Filipe Luís voltando aí, servindo como opção.

Bruno Braz

O repórter do UOL detalha que De La Cruz e Allan devem ser poupados devido ao gramado sintético do Nilton Santos, enquanto Saul está fora por lesão no tornozelo.

Muito provavelmente, De La Cruz, Allan e Saúl não vão pro jogo hoje. O Saúl tem um pouquinho de incômodo no tornozelo esquerdo e o De La Cruz e o Allan têm essa questão aí, o Flamengo segura um pouco eles em pisos sintéticos, principalmente o De La Cruz, que tem problemas nos dois joelhos. Então ,é mais provável que o De La Cruz fique à disposição só para o jogo contra o Palmeiras. E também é provável Saúl e Allan fiquem fora hoje e à disposição contra o Palmeiras.

Bruno Braz

Assim, Pulgar disputa com Everton Araújo um lugar no meio de campo ao lado de Jorginho. O clássico acontece às 19h30 (de Brasília).

Eu conversei com uma fonte no Santos hoje, e talvez seja um símbolo, um sinal do que pensam também os outros clubes que estão um pouquinho fora, pelo menos dessa briga pública que escalou nos últimos dias. Essa fonte no Santos me falou: 'cara, isso não ajuda em nada'. É natural que o Flamengo e que Palmeiras defendam seus próprios interesses, mas a coisa escalou e essa fonte no Santos me disse que virou Flamengo x Palmeiras. Não era para ser, era Palmeiras com Libra, Flamengo com Libra, mas não, virou um Palmeiras x Flamengo.

Lucas Mussetti

