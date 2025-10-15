Palmeiras x RB Bragantino: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Palmeiras e Red Bull Bragantino entram em campo nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Palmeiras é o líder da competição e vem de quatro três vitórias consecutivas. No final de semana, o Verdão venceu jogo atrasado da 12ª rodada diante do Juventude por 4 a 1.
Já o Red Bull Bragantino encerrou a série de jogos sem vencer e conquistou os três pontos na rodada passada. O Massa Bruta recebeu o Grêmio e superou por 1 a 0, em pênalti polêmico marcado no último lance da partida.
Palmeiras x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 15 de outubro, às 19h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)