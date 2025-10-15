Palmeiras tem Vitor Roque de volta e busca 4ª vitória seguida para abrir distância na liderança

Líder do Brasileirão, o Palmeiras abre a 28ª rodada do torneio e tem a oportunidade de ampliar sua distância na ponta da tabela. Contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque, o plano é conquistar a quarta vitória seguida para ao menos manter ou até aumentar a vantagem em relação a Flamengo e Cruzeiro, seus principais perseguidores.

Os 58 pontos conquistados em 26 rodadas, três a mais que o Flamengo, vice-líder, fizeram o Palmeiras superar a campanha de 2022 do Brasileirão, edição em que foi campeão, e garantiram à equipe de Abel Ferreira sua melhor jornada na era dos pontos corridos da competição e a quarta melhor entre todos os clubes na história. O Bragantino tem 36 pontos e é o nono colocado.

"O Palmeiras entra em todas as competições para vencer, mas o Campeonato Brasileiro é longo, a Libertadores é uma batalha a cada jogo. Nós, com maturidade, com a experiência de todo o grupo em participar e lutar por essas competições, sabemos que temos de manter o foco", falou o meia Felipe Anderson, titular em todos os últimos jogos.

"Não podemos pensar muito lá na frente. Temos um mês de fogo, super importante na nossa caminhada, para os nossos objetivos. Então, é pensar jogo a jogo, manter foco total, porque sabemos que todos os jogos e pontos são importantes. Pensando assim, creio que chegaremos na reta final lutando por tudo", alertou ele, em referência à sequência decisiva que terá pela frente o Palmeiras.

Depois do Juventude, os rivais serão Flamengo, pelo Brasileirão, LDU no Equador no primeiro duelo das semifinais da Libertadores, Cruzeiro em casa no fim de semana seguinte e, no dia 30, novamente o clube equatoriano, fechando a mais importante sequência de partidas da equipe no ano.

O time terá reforços importantes, mas não todos nesta quarta. Apenas Vitor Roque volta diante do Bragantino depois de cumprir suspensão e reassume seu lugar no comando do ataque, ocupado provisoriamente por Bruno Rodrigues.

Convocados para amistosos na Data Fifa, Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Flaco López não devem chegar a tempo do jogo e é provável que reforcem a equipe no fim de semana. Ramón Sosa, que se recupera de um edema na coxa esquerda, participou do último treinamento e a tendência é de que esteja no banco já nesta quarta. Khellven continua fora para tratar um trauma no pé.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X RED BULL BRAGANTINO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Felipe Anderson, e Raphael Veiga; Maurício e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).