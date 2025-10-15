Topo

Esporte

Palmeiras tem força do Allianz Parque como trunfo para tentar manter vantagem na liderança

15/10/2025 07h00

O Palmeiras não sabe o que é perder no Allianz Parque há pouco mais de dois meses. No Campeonato Brasileiro, esse número é ainda melhor: não sofre uma derrota desde maio como mandante. E é apostando nessa força em sua casa é que o Verdão recebe o Red Bull Bragantino para jogo da 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília).

Situação do Palmeiras

O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira goleou o Juventude no último sábado, por 4 a 1, em duelo atrasado da 12ª rodada. Com isso, chegou aos 58 pontos e abriu três de vantagem para o Flamengo.

Para manter essa vantagem na ponta sem depender do resultado do jogo do Rubro-Negro contra o Botafogo, o Verdão precisa vencer o Red Bull Bragantino.

Força da torcida

O Palmeiras tem, em 2025, uma média de 34.606 torcedores por partida e deve manter a boa média para apoiar a equipe na reta final da temporada.

"O caminho é longo, muita pedra no caminho. Vamos ganhar, perder, o importante é o Palmeiras continuar competitivo. Preciso muito da ajuda dos nossos torcedores, estamos na reta final e precisamos, mais do que nunca, estar unidos em prol do que é nosso amor. Vocês desde pequenos, eu aprendi a gostar do Palmeiras. As alegrias são muito maiores, sintonia e empatia continua a mesma. Estejam conosco, a Mancha, torcedores, todos. Quando estamos juntos e começam a cantar e arrepiar, digo que estamos preparados seja contra quem for, com que jogadores forem. Conto com vocês", disse Abel após a vitória sobre o Juventude.

Os últimos jogos do Palmeiras no Allianz pelo Brasileirão

Pelo Brasileirão, o Palmeiras está invicto há nove jogos no Allianz Parque. São um empate e oito vitórias consecutivas. O último revés do Verdão como mandante em casa pelo torneio de pontos corridos foi em maio, quando foi derrotado pelo Flamengo, por 2 a 0. Antes disso, o time alviverde só havia perdido para o Bahia.

  • Palmeiras 1×1 Mirassol

  • Palmeiras 3×2 Atlético-MG

  • Palmeiras 1×0 Grêmio

  • Palmeiras 2×1 Ceará

  • Palmeiras 3×0 Sport

  • Palmeiras 4×1 Internacional

  • Palmeiras 4×1 Fortaleza

  • Palmeiras 3×0 Vasco

  • Palmeiras 4×1 Juventude

Retrospecto contra o Red Bull Bragantino

No geral, o Palmeiras está invicto há cinco jogos contra o Red Bull Bragantino: três vitórias e dois empates. Dos últimos 12 confrontos, tem seis vitórias, cinco empates e uma derrota, que aconteceu no Brasileiro de 2023, por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid.

Como mandante, a invencibilidade alviverde é de seis jogos: quatro vitórias e dois empates. A última derrota do Verdão para o Massa Bruta como mandante foi um 4 a 2, no Brasileiro de 2021. No total, em 30 duelos com mando do Verdão, são 21 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas.

