Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Bahia cedem mais jogadores para Seleção no Mundial sub-17

A Seleção Brasileira Sub-17 está pronta para mais uma disputa de Copa do Mundo. O técnico Carlos Eduardo Patetuci divulgou a lista com 21 jogadores que representarão o país no torneio, que será realizado entre 3 e 27 de novembro, no Catar.

Clubes que mais cederam jogadores

A convocação reflete a força das categorias de base do futebol brasileiro. Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Bahia são os clubes que mais contribuíram, com três atletas cada.

O grupo se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (20) e segue em preparação até o dia 28, quando embarca para o Oriente Médio. O Brasil está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia.

Caminho do Brasil no Mundial

A estreia da Seleção será no dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30 (de Brasília). Na sequência, o Brasil encara a Indonésia, no dia 7, às 12h45, e encerra a fase de grupos diante da Zâmbia, no dia 10, às 11h45.

Avançam às oitavas de final as duas melhores equipes de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados no gera

Convocados da Seleção Brasileira Sub-17

Goleiros

João Pedro (Santos)

Arthur Nascimento (Bahia)

Lucas Andrade (Vasco da Gama)

Defensores

Angelo Henrique (São Paulo)

Arthur Ryan (Fluminense)

Derick Araújo (Palmeiras)

Luis Eduardo (Grêmio)

Luccas Ramon (Palmeiras)

Vitor Hugo (Cruzeiro)

Vitor Fernandes (Atlético-MG)

Meio-campistas

Zé Lucas (Sport)

Luis Felipe (Palmeiras)

Felipe Morais (Cruzeiro)

Tiago Augusto (Grêmio)

Vinicius Rocha (Santos)

Atacantes