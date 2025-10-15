Topo

Esporte

Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Bahia cedem mais jogadores para Seleção no Mundial sub-17

15/10/2025 11h31

Seleção Brasileira Sub-17 está pronta para mais uma disputa de Copa do Mundo. O técnico Carlos Eduardo Patetuci divulgou a lista com 21 jogadores que representarão o país no torneio, que será realizado entre 3 e 27 de novembro, no Catar.

Clubes que mais cederam jogadores

A convocação reflete a força das categorias de base do futebol brasileiro. Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Bahia são os clubes que mais contribuíram, com três atletas cada.

O grupo se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (20) e segue em preparação até o dia 28, quando embarca para o Oriente Médio. O Brasil está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia.

Caminho do Brasil no Mundial

estreia da Seleção será no dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30 (de Brasília). Na sequência, o Brasil encara a Indonésia, no dia 7, às 12h45, e encerra a fase de grupos diante da Zâmbia, no dia 10, às 11h45.

Avançam às oitavas de final as duas melhores equipes de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados no gera

Convocados da Seleção Brasileira Sub-17 

Goleiros

  • João Pedro (Santos)

  • Arthur Nascimento (Bahia)

  • Lucas Andrade (Vasco da Gama)

Defensores

  • Angelo Henrique (São Paulo)

  • Arthur Ryan (Fluminense)

  • Derick Araújo (Palmeiras)

  • Luis Eduardo (Grêmio)

  • Luccas Ramon (Palmeiras)

  • Vitor Hugo (Cruzeiro)

  • Vitor Fernandes (Atlético-MG)

Meio-campistas

  • Zé Lucas (Sport)

  • Luis Felipe (Palmeiras)

  • Felipe Morais (Cruzeiro)

  • Tiago Augusto (Grêmio)

  • Vinicius Rocha (Santos)

Atacantes

  • Ruan Pablo (Bahia)

  • Pietro Tavares (Cruzeiro)

  • Dell (Bahia)

  • Andrey Fernandes (Vasco da Gama)

  • Kayke Santos (Athletico-PR)

  • Gabriel Mec (Grêmio)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Vasco rebate presidente do Flamengo sobre Crefisa: 'ilações irresponsáveis'

Defesa de Andrés Sanchez vê "excesso" em denúncia do Ministério Público

Andrés pede afastamento do Conselho do Corinthians após denúncia do MP

Presidente do Flamengo, Bap critica Leila Pereira e ataca: 'Libra é palmeirense'

Corinthians afasta gerente financeiro denunciado pelo Ministério Público

São Silvestre apresenta medalha especial para 100ª edição

Jogadores do Brasileirão aparecem em estudo que elege melhores do futebol mundial

UFC 323: Alexandre Pantoja desponta como favorito para disputa contra Joshua Van

Grande time da Argentina precisa pagar dívida em quatro dias para evitar falência, diz jornal

MP-SP denuncia Andrés Sanchez e Roberto Gavioli por 3 crimes e cobra ressarcimento milionário

Bap aponta 'tolice' de Leila sobre jogar sem Fla: 'Raso até para criança'