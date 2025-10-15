Topo

Palmeiras freta avião para buscar Flaco López e Aníbal Moreno nos EUA

Avião que Palmeiras usará é batizado com iniciais de Leila Pereira Imagem: Divulgação
João Kerr

15/10/2025 12h26

O Palmeiras fretou uma aeronave para buscar o atacante Flaco López e o volante Aníbal Moreno dos Estados Unidos. O objetivo é que o clube possa contar com eles para a partida desta quarta-feira, contra o RB Bragantino.

A dupla participou do amistoso entre Argentina e Porto Rico, disputado na terça-feira (14), na Flórida, onde a Albiceleste venceu por 6 a 0.

Ambos os jogadores fizeram suas estreias pela seleção principal da Argentina durante a partida. Flaco López atuou como titular durante 61 minutos e contribuiu com assistência para o gol marcado por Mac Allister.

O centroavante foi substituído no segundo tempo por Lautaro Martínez. Aníbal Moreno iniciou a partida no banco de reservas, mas ganhou oportunidade no intervalo e participou dos 45 minutos finais do confronto.

Avaliação física determinará escalação

Ainda não há previsão de horário para a chegada para os atletas. Assim que possível, o departamento médico do Palmeiras realizará uma avaliação avaliação da condição física dos dois atletas assim que eles desembarcarem no Brasil.

A análise determinará se terão condições de enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque. Não há garantia de que os jogadores serão relacionados para o confronto válido pelo Brasileirão.

Outros episódios semelhantes

Não é a primeira vez que o Palmeiras altera a logística prevista para as seleções nacionais para ter seus jogadores mais rapidamente.

Antes da Copa do Mundo de clubes, por exemplo, o avião particular de Leila Pereira buscou oito jogadores em seus compromissos e os levou aos Estados Unidos.

