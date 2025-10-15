Onde vai passar Palmeiras x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam hoje (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras lidera o Campeonato e acumula três vitórias seguidas. No último compromisso, o Verdão superou o Juventude por 4 a 1, em partida atrasada da 12ª rodada.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, encerrou a série de jogos sem triunfo e somou três pontos importantes. O Massa Bruta recebeu o Grêmio e venceu por 1 a 0, com pênalti polêmico marcado no último lance do duelo.

Palmeiras x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro