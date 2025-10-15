Onde vai passar Mirassol x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Mirassol e Internacional entram em campo hoje (15), às 20h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Mirassol encerrou uma sequência de três jogos sem vitória no Brasileirão. O Leão recebeu o Fluminense em jogo atrasado da 13ª rodada do brasileirão e venceu por 2 a 1.
Do outro lado, o Internacional também encerrou uma série negativa e voltou a somar três pontos. O Colorado ganhou do Botafogo por 2 a 0 no último compromisso pelo Brasileirão.
Mirassol x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 15 de outubro, às 20h (de Brasília)
- Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)